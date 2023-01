Tausende Kästen erreichen die Brauerei täglich, nicht alle sind offensichtlich verschmutzt, gewaschen werden sie trotzdem. Einigen sieht man aber auch an, dass die Wäsche nötig ist.

Kästen auf dem Förderband Video: Ganter, Patrick

Und das passiert bei Fürstenberg in einem neu angeschafften Gerät. Das war mit rund 280.000 Euro zwar recht teuer, ist aber um einiges energie- und wassersparender.

„Wir sparen damit jährlich rund 70 Prozent des Wasserverbrauchs ein“, sagt Michael Huschens, technischer Leiter der Fürstenberg-Brauerei. „Das entspricht in etwa 5000 Kubikmeter Wasser“, wie er hinzufügt.

Michael Huschens, technischer Leiter in der Fürstenberg-Brauerei. Hier im Sudhaus der Brauerei. | Bild: Ganter, Patrick

5000 Kubikmeter sind eine ganze Menge. Fünf Millionen Liter – der Durchschnittsverbrauch von etwa 27 Vier-Personen-Haushalten. Außerdem wird durch das Gerät viel Energie gespart.

Und das lohnt sich. „Der Kastenwascher läuft immer, wenn die Abfüllanlage läuft“, sagt Huschens. Und das tut sie im Drei-Schicht-Betrieb an in der Regel vier Tagen in der Woche. Und immer dann fahren die mehr oder weniger verschmutzten Kästen unten in den Wascher hinein.

Auf dem Weg in den Wascher Video: Ganter, Patrick

Die Flaschen sind für die Reinigung der Kästen vorher entnommen worden. „Die Kästen werden im Kastenwascher auf einer Spülstrecke von 26 Metern gereinigt“, sagt Huschens. Spiralförmig bewegen sie sich dabei nach oben – zwischendurch stoppen sie immer mal wieder.

26-Meter-Spülstrecke geht spiralförmig nach oben Video: Ganter, Patrick

Wenn die Kästen diesen Weg hinter sich haben, dann kommen sie dampfend wieder aus der Anlage heraus. Rund 3000 Stück schafft die Anlage in der Stunde und entfernt fast jeden Schmutz. Manchens aber auch nicht – „Aufkleber“, wie Huschens verrät, mag der Kastenwascher nicht. Die müssen in aller Regel manuell entfernt werden.

Am Schluss dampfen die Kästen Video: Ganter, Patrick

Die Kästen fahren dann weiter in Richtung der Abfüllanlage. Dort werden die Flaschen wieder eingesetzt. Das Produkt der Fürstenberg-Brauerei kann dann ausgefahren werden und landet letztlich bei den Kunden im Handel – und die Kästen sehen im besten Fall aus wie neu.