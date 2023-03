In diesen Tagen begeht Hansjürgen Bühler, Ehrenbürger von Donaueschingen, seinen 85. Geburtstag. Er möchte im Kreise seiner Familie und Freunde feiern. Dies geht aus einer Pressemitteilung der FDP-Landtagsfraktion hervor.

Vieles, das heute für Donaueschingen charakteristisch ist, sei maßgeblich von Hansjürgen Bühler, der 2008 vom damaligen Oberbürgermeister Thorsten Frei mit der Ehrenbürgerwürde ausgezeichnet wurde, mitgestaltet worden: die Ansiedlung des Aldi-Auslieferungslagers und damit die Hotel- und Golfplatz-Anlage „Der Öschberghof“, der Neubau des Kreiskrankenhauses und schließlich auch der Bau

des Caritas Altenheimes St. Michael im Rande des Parks.

Hansjürgen Bühler war Geschäftsführer eines bedeutenden mittelständischen Donaueschinger Unternehmens, mit Filialen und Kundschaft in mehreren europäischen Ländern und in den USA. Was für ihn als Grundlage für den Erfolg selbstverständlich war – Verhandlungsgeschick, Charme, Zuverlässigkeit und immer das Ziel vor Augen – das konnte er laut Pressemitteilung nutzbringend in die Gemeinderatsarbeit einbringen. Langjährige Weggefährten beschreiben Bühler als einen versierten Netzwerker zwischen Kommunalpolitik, Gesellschaft und Vereinswesen. Ob Sportvereinigung, der Kirchenbauverein oder der Internationale Schwarzwald-

Marathon, Bühler habe sich stets eingebracht. Er war aktives Mitglied in mehr als 30 Vereinen. Beginnend 1972, war er laut Pressemitteilung 21 Jahre lang Präsident der Sportvereinigung Donaueschingen. In dieser Zeit gab es viele internationale Gewichtheber-Turniere: Donaucups, die Europa- und Weltmeisterschaften im Gewichtheben der Junioren sowie die Gewichtheber-Weltmeisterschaft der Aktiven. Hansjürgen Bühler war zusammen mit Kurt Wegmann maßgeblich verantwortlich. Darüber hinaus trug er mehr als 60 Jahre lang das Donaueschinger Hanselhäs und seine Frau die Greteltracht.

Der frühere Oberbürgermeister Thorsten Frei bezeichnete Bühler laut Pressemitteilung als „markante Persönlichkeit mit Vorbildcharakter“ und das sei er bis heute. Er unterstütze die FDP Donaueschingen immer noch tatkräftig als Ehrenvorsitzender und besucht regelmäßig öffentliche Anlässe.

Hansjürgen Bühler weiß laut FDP unzählige Episoden aus seinen mehr als 40 Jahren kommunalpolitischer Arbeit zu erzählen. Da sei es nicht verwunderlich, dass die Chronik der FDP Donaueschingen, die anlässlich des 75. Geburtstags des Stadtverbandes bei einem Ehrungsabend am Freitag, 14. April, ab 18:30 Uhr in den Donauhallen erstmals veröffentlicht wird, die Anekdoten des Ehrenbürgers in den Mittelpunkt stellt. Wie die FDP mitteilt, wird die Chronik am Ehrungsabend erhältlich sein oder anschließend im Buchhandel unter dem Titel „Ich vergess das nie!“ bestellbar sein.