Ein Schaden von insgesamt rund 25.000 Euro ist die Bilanz aus einem Unfall in der Freitagnacht gegen 02.30 Uhr auf Höhe der Einmündung der Straßen Hansjakobstraße und Hindenburgring.

Ein 20-jähriger Fiat Ducato Fahrer fuhr in Richtung Dürrheimer Straße und wich einer Katze aus. Dabei stieß er gegen einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Fiat 500X. Der Aufprall war so heftig, dass bei beiden Autos von einem wirtschaftlichen Totalschaden ausgegangen wird.