Es ist ein einfaches Schild, das für reichlich Diskussionen und hitzige Debatten gesorgt hat: Die Einbahnstraße an der Stadtkirche ist auch im elften Monat nach ihrer Einführung Dauerthema in der Stadt. Viele Donaueschinger sind der Meinung, dass das Verbot, über die Fürstenbergstraße die Stadt zu verlassen, nur für mehr Verkehr in der Innenstadt gesorgt hat. Die Folge: Staus auf der Karlstraße, Blechlawinen im Zentrum und vor allem die vermeintliche Abkürzung Richtung Norden, die über die Werderstraße mitten durchs Wohngebiet führt.

Donaueschingen So sieht das Verkehrskonzept aus Das könnte Sie auch interessieren

Erneute Zählung: Doch was sagen die Zahlen? Gibt es mehr Verkehr in der Innenstadt und wird der Ring – Bahnhofstraße, Hermann-Fischer-Allee und Hindenburgring doch als Alternative angenommen? Bestätigen sie das Gefühl der Donaueschinger, dass die Einbahnstraße eine absolute Fehlentscheidung war? An 16 Punkten wurde am 12. März gezählt. Dieses Mal nicht von Schülern, sondern mittels Video-Überwachung. Mittlerweile hat das zuständige Büro Karajan, das auch für das Verkehrskonzept verantwortlich ist, die Daten ausgewertet. Die Zahlen lassen im Vergleich zur Zählung im Jahr 2015 so Rückschlüsse zu, zu welchen Verkehrsverlagerungen die Einbahnstraße an der Stadtkirche geführt hat.

Donaueschingen Wie wirkt sich die Einbahnstraße aus? Jetzt wird der Verkehr wieder gezählt Das könnte Sie auch interessieren

Das sagt der Planer: "Teile der Ziele konnten erreicht werden. Es gibt aber auch negative Effekte", sagt der Verkehrsplaner Jürgen Karajan. Im Süd-Osten der Innenstadt sei der Verkehr zurückgegangen und habe sich dafür in den Nord-Westen verlagert.

Bild: Bernhardt, Alexander

Rückgang: An folgendend Kontenpunkten ist der Verkehr zurückgegangen: an der südlichen Seite der Schützenbrücke, an der Stadtkirchen und an der Einmündung Schulstraße/Karlstraße. Doch der Rückgang ist recht unterschiedlich. Beispielsweise sind an der Einmündung nach der Schützenbrücke morgens 27 Prozent weniger Fahrzeuge unterwegs, aber abends beträgt der Rückgang nur vier Prozent. Ähnlich sieht es an der Einmündung Schulstraße/Karlstraße aus: Morgens fahren hier 18 Prozent weniger Fahrzeuge, abends nur sechs Prozent.

Bild: Bernhardt, Alexander

Anstieg: Auf dem sogenannten Ring ist der Verkehr, wie vorausgesagt, angestiegen. Vor allem abends sind an der Kreuzung Villinger Straße/Hindenburgring 15 Prozent und am Kaiserbrunnen-Kreisverkehr 18 Prozent mehr Fahrzeuge unterwegs. Weitere Anstiege sind auch in der Max-Egon-Straße zu finden, wo in den Morgenstunden vier Prozent und in den Abendstunden 17 Prozent mehr Fahrzeuge unterwegs sind. Das spricht laut Planer dafür, dass immer noch sehr viel Park-Such-Verkehr in diesem Bereich unterwegs sei. Auch in der Lehenstraße ist in den Abendstunden mehr Verkehr unterwegs.

Donaueschingen Werderstraße: Wie viele Autos fahren hier wirklich? Das könnte Sie auch interessieren

Werderstraße: Schon eine Zählung, die die Stadt im Herbst des vergangenen Jahres vorgenommen hat, hat die Befürchtungen und die Beschwerden der Anwohner untermauert. Der Verkehr in der Wohnstraße, wo auch die Heinrich-Feurstein-Schule liegt, hat deutlich zugenommen – um 228 Prozent. Waren 2017 noch 796 Fahrzeuge in 24 Stunden gezählt worden, sind es nun 2613 Fahrzeuge, denn viele nutzen die Wohnstraße als vermeintlichen Schleichweg, um vom Süden der Stadt in den Norden zu kommen. "Es schien uns unwahrscheinlich, dass der Verkehr sich auf diese Straße verlagert, weil es ein deutlicher Umweg ist", sagt der Verkehrsplaner. Für die Moltkestraße habe man dies vorausgesehen, deshalb wurde auch in diese Straße die Einfahrt verboten, um so eine Verkehrsverlagerung zu vermeiden. Nun hat die Werderstraße aber das Problem.

Bild: Bernhardt, Alexander

Donaueschingen Verkehrskonzept: Dreimal so viele Fahrzeuge fahren nun durch die Werderstraße Das könnte Sie auch interessieren

So geht es weiter: Das Planungsbüro wird nun anhand der neuen Zahlen verschiedene Modelle berechnen. Ziel ist es die Werderstraße zu entlasten. "Wir sollten uns keine Denkverbote auferlegen", fordert OB Erik Pauly. Anhand der Zahlen, die dann vorliegen, könnte man auch besser abwägen, welche Maßnahmen die Geeignetsten wären.

Donaueschingen Verkehrskonzept: Wenn der Bus kommt, wird's eng Das könnte Sie auch interessieren