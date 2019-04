von Autorenzeile

Allen Grund zum Jubeln haben in diesem Jahr die Belzä Buabä Donaueschingen. Mehr als 20 Jahre ist es nunmehr her, dass Zunftmeister Thomas Schneider den Posten des Vorsitzenden übernahm. Bereits ein Jahr nach der Vereinsgründung trat er dem Verein bei. „Angefangen hatte alles, als ich am Schmotzigen Dunnschtig 1997 die Belzä Buabä, damals sechs Stück an der Zahl, das erste Mal am Umzug sah. Ich war sofort hin und weg vom Häs", sagt Schneider.

Bei den Belzä Buabä Donaueschingen läuft es rund: Patrick Fischer (hinten, von links) und Karsten Lensch sowie Thomas Schneider mit einer Miniaturausgabe des „Alti Deifel“, der dieses Jahr sein 20-jähriges Bestehen feiert. Bild: Belzä Buabä | Bild: privat

Kurz darauf kam er als siebtes Mitglied dazu und übernahm sofort den Posten des Kassierers, bevor er dann ein Jahr später zum Vorsitzenden gewählt wurde. Von da an ging alles sehr fix: Die Eschinger Teufel knüpften viele Kontakte und wurden relativ schnell bekannt. Es entwickelten sich viele großartige Freundschaften zu anderen Vereinen in nah und fern. Etliche Neumitglieder wurden aufgenommen, die Teilnahmen an den verschiedensten Narrentreffen nahmen zu; ebenso die Freizeitaktivitäten, welche neben den regelmäßigen Stammtischen, den Vatertagstouren, dem Hüttenwochenende bis hin zu mehrtägigen Ausflügen nach Köln und Hamburg reichten. Zudem bewirtet die Zunft seit mehr als 20 Jahren einen Stand am Donaueschinger Herbstfest. "Es ist eine Ehre für mich, eine so dynamische Gruppe zu lenken. Nach so vielen Jahren sieht man nach und nach alle Erfolge, die sich im Laufe der Zeit entwickelt haben", zieht Schneider Bilanz.

Leon Kuttruff führt das erste komplette Kinderhäs der Belzä Buabä vor. Bild: Verein | Bild: unbekannt

Besonders stolz ist er auf den sehr guten Zusammenhalt in seiner Gruppe: "Jeder versteht sich mit jedem und das ist ein sehr gutes Gefühl." Ihm zur Seite steht, ebenfalls seit 20 Jahren, Kassenwart Karsten Lensch mit Rat und Tat, verwaltet die Vereinskasse und kümmert sich um alle finanziellen Belange. Der Dritte im Bunde ist Kassenprüfer Falko Goetz, welcher ebenfalls seit 20 Jahren die Buchhaltung prüft. Durch die jahrelange Zusammenarbeit ist hier ein sehr routiniertes Team am Start, das für Kontinuität und Beständigkeit steht. Vervollständigt wird das Jubiläumsjahr durch die 20-jährige Mitgliedschaft von Patrick Fischer sowie das 20-jährige Bestehen der Einzelfigur des „Alti Deifel“.

Bei der Mitgliederversammlung äußerten sich die Mitglieder mehr als positiv über die gelungenen Teilnahmen an den Narrentreffen und Umzügen. Kassenwart Karsten Lensch konnte über ein stabiles Plus in der Kasse berichten. Kassenprüfer Falko Goetz bestätigte die einwandfreie Kassenführung. Auch der Gesamtvorstand wurde problemlos entlastet. Das Hauptaugenmerk der kommenden Jahre gilt nach wie vor dem Ausbau der Kinder-und Jugendarbeit. Einstimmig wiedergewählt wurden Thomas Schneider als Vorsitzender sowie Karsten Lensch als Kassenwart.

1996 wurden die Belzä Buabä Donaueschingen gegründet, im Jahre 2000 erfolgte die Eintragung als Verein. Der Verein umfasst derzeit 20 aktive Mitglieder. Der Nachwuchs entwickelt sich mit derzeit 13 Kindern und Jugendlichen zwischen einem und 13 Jahren ebenfalls hervorragend. Seit zwei Jahren hat der Verein eigens dafür die Stelle einer Kinder- und Jugendvertretung eingerichtet.