von Lutz Rademacher

Vor fast vier Jahren, im September 2018, wurde in Unterbränd der Heidenloch-Bikepark eröffnet. Heute ist er nicht nur eine Attraktion für Biker aus nah und fern, sondern auch Mittelpunkt verschiedener Aktivitäten des Radsportvereins Unterbränd. Hier findet regelmäßig ein Jugend-Training statt – und am kommenden Wochenende feiert der Verein dort sein 100 plus einjähriges Bestehen.

Der Heidenloch-Bikepark Die Grundidee: Die hatten Rainer Wider und Wilfried Hepting bereits im Jahr 2010 entwickelt. Nach einem vergeblichen Versuch, das Projekt im Leader-Programm aufzunehmen, reichte der Radsportverein Pläne und Angaben über das gewünschte Areal ein.



Zustimmung: Im Herbst 2015 wurden sie dem Ortschaftsrat vorgestellt und von Revierförster Reinhard Merz befürwortet. Der Stadtrat stimmte in einem Grundsatzbeschluss zu. Gelder wurden bewilligt und freigegeben. Ein besonderes Vertrauen wurde dabei den Unterbrändern ausgesprochen, weil dort ein aktiver Verein dahinter stehe.



Es geht los: Noch im Jahr 2016 wurde das Waldgebiet von herumliegenden Ästen befreit, am 22. April 2017 begann der Verein in Eigenleistung mit dem Bau der einzelnen Strecken auf dem Areal. Nach 15 Arbeitseinsätzen mit 465 ehrenamtlichen Stunden fand am 16. September 2018 die feierliche Eröffnung statt.

Im Vorfeld haben die Mitglieder des Radsportvereins den Bikepark in zwei Arbeitseinsätzen noch einmal entsprechend präpariert. Es wurde das Gras gemäht, kleinere Reparaturen unternommen. Die Hauptstrecke, der sogenannte Heide-Blitz wurde noch einmal vollständig überarbeitet, die Steilwandkurven wurden erhöht und verfestigt, sodass die Strecke jetzt flüssiger und schneller ist.

Die Steilwandkurven wurden erhöht und neu modelliert, um die Strecke flüssiger zu machen. RSV-Vorsitzender Rainer Wider weist Helmut Hepting mit dem Radlader ein. | Bild: Lutz Rademacher

Neben dem Heideblitz gibt es alternativ den Ameisen-Trail, der wurzliger und technisch anspruchsvoller ist. Hier ist technisches Können gefragt, nicht Geschwindigkeit. Beide haben alternative Passagen, jedes Hindernis kann auch spontan umfahren werden. Im unteren Teil gibt es einen Pump-Track und verschiedene technische Herausforderungen.

Michelle Ketterer, dritte Jugendleiterin: „Es ist eine gute Ergänzung für den Radsportverein, geleichzeitig fördert man die Jugendlichen, die mehr raus kommen und auch Spaß haben.“ | Bild: Lutz Rademacher

Nach der Eröffnung 2018 hatten sich die Verantwortlichen vorgenommen, den Bikepark in Zukunft ständig zu optimieren und auszubauen. 2019 gelang das auch gut, es wurden etwa im anspruchsvollen, schwarzen Teil eine Schanze eingebaut, eine Strecke durch einen Alternativ-Verlauf ergänzt oder im unteren Funpark diverse Technikpassagen eingebaut.

Rainer Wider, RSV-Vorsitzender: „Der Heidenloch-Bikepark ist ein Höhepunkt für Mountainbiker in unserer Region mit einer großen Variantenvielfalt.“ | Bild: Lutz Rademacher

Doch das Jahr 2020 begann mit Sturmschäden, die erst beseitigt werden mussten. Danach wurde der Park als Sportstätte wegen der Pandemie für längere Zeit gesperrt. Die üblichen Wartungsarbeiten zu Saisonbeginn wurden vom Vorstand mit Abstand verrichtet.

Vieles muss gestoppt werden

Im Sommer konnten dann weitere Optimierungen durchgeführt werden und in einem Arbeitseinsatz im September, in dem 30 Kubikmeter Material verarbeitet wurden, wurde mit dem Bau einer neuen, dritten Strecke begonnen, die ergänzend abfahrtsorientiert und schneller, jedoch keine reine Downhill-Strecke sein soll. Sie sollte noch 2020 fertig gestellt werden, doch erneut stoppte Corona die Aktivitäten und auch die geplanten Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen mussten verschoben werden.

Wilfried Hepting, ehemaliger Jugendleiter: „Der Bikepark ist eine gelungene Ergänzung für alle Mountainbiker, die gerne im Gelände unterwegs sind. Auch für uns und unsere Jugend ist er sehr wichtig.“ | Bild: Lutz Rademacher

Weiter mit der dritten Linie

Doch nun soll es wieder weitergehen. In den vergangenen Wochen wurde wieder Material angeliefert, wie immer von einer Baustelle aus der Gegend, um dem Anspruch gerecht zu werden, nur mit natürlichen, regional vorkommenden Werkstoffen zu arbeiten. Nach den Sommerferien möchte man mit dem 2019 begonnenen Bau der dritten Linie fortfahren. Für den weiteren Ausbau des Funparks im unteren Teil stehen große Steine bereit, die man ebenfalls in nächster Zeit verbauen möchte.

Tobias Sell, zweiter Jugendleiter: „Der Bikepark bedeutet Spaß. vor allem auch für die Kinder, ist besser als eine Spielkonsole und er wertet Unterbränd auf.“ | Bild: Lutz Rademacher

Auch das Jugend-Training wurde wieder aufgenommen. Obwohl man zwei Jahre pausieren musste – Hilfestellung und Gruppenaktivitäten waren nicht möglich – sind die meisten dabei geblieben. Radtouren und Technik-Training im Bikepark wechseln sich ab.

Ab welchem Alter? Ab fünf bis sechs Jahren können Kinder der Jugendgruppe beitreten, sie müssen ohne Stützräder sicher auf dem Fahrrad sein, ein verkehrstüchtiges Rad mitbringen und einen Helm tragen. Das nächste Training findet am Samstag, 9. Juli, um 10 Uhr im Bikepark statt. Derzeit sind es sechs bis zehn Jugendliche, die regelmäßig zum Training kommen. Als Betreuer ist immer mindestens einer der drei Jugendleiter sowie ein Elternteil dabei.

„Wir freuen uns über jeden, der zu uns kommt. Mehr ist immer gut“, sagt Michelle Ketterer, die dritte Jugendleiterin. Und mit jedem Kind oder Jugendlichen, der sich das zutraue, gehe man auch in den Bikepark. Die Fortgeschrittenen fahren selbst, die jüngeren bekommen an jedem Hindernis Hilfestellung.