Die Stadtverwaltung Bräunlingen möchte mit den Handel- und Gewerbetreibenden weiterhin im Gespräch bleiben, Kontakte pflegen und auch den Dialog der Gewerbetreibenden untereinander fördern. Zur gegenseitigen Information und Kontaktpflege gehört auch das Kennenlernen von Betrieben in Bräunlingen. Das ist das Erfolgsmodell der Bräunlinger Wirtschaftsrunde, zu der die städtische Wirtschaftsförderung in der nunmehr 27. Auflage seit 1998 wieder eingeladen hatte.

Großes Interesse

Über 60 Unternehmer und Firmenchefs aus der Gesamtstadt waren beim Firmenbesuch der Firma Frei-Lacke in Döggingen mit von der Partie. Bürgermeister Micha Bächle freute sich über das große Interesse der Gewerbetreibenden. Die Geschäftsführer Rainer und Hans-Peter Frei sowie Prokurist Roland Bäurer stellten in Präsentationen und Führungen das Unternehmen und die Pulverlackproduktion mit Neubau vor.

Positiver Rückblick auf Gewerbeschau

585 Mitarbeiter hat das Unternehmen aktuell am Hauptsitz in Döggingen beschäftigt, außerdem hat es weitere Niederlassungen in Europa und Übersee. Hauptamtsleiter Jürgen Bertsche, bei der Stadtverwaltung für den Bereich Wirtschaftsförderung zuständig, gab einen sehr positiven Rückblick auf die Gewerbeschau im vergangenen Jahr und warf bereits einen Blick auf den voraussichtlich nächsten Termin am 8. und 9. Mai 2021. Bertsche erläuterte auch die Funktion der kommunalen Wirtschaftsförderung mit der Unterstützungs- und Lotsenfunktion für die Betriebe.

Stadtwappen als Dank

Bürgermeister Micha Bächle dankte den Firmenchefs für ihr unternehmerisches Engagement. „Die Stadt unterstützt mit den entsprechenden Infrastrukturmaßnahmen das Wirken der Handel- und Gewerbetreibenden“, so der Bürgermeister. Als Beispiele nannte er die Anstrengungen der Stadt in Sachen Kinderbetreuung, Breitbandversorgung, die Entwicklung und Erschließung neuer Wohngebiete und vieles mehr.Das Stadtoberhaupt bedankte sich bei der Unternehmensleitung der Firma Frei für die Gastfreundschaft mit einem Bräunlinger Stadtwappen.