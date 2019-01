von Birgit Greif

Die Generalversammlungen des Musikvereins und der Bläserjugend Riedböhringen waren gezeichnet von personellen Veränderungen in den Vorständen.

Beim Musikverein stand Thomas Fricker, der neun Jahre das Amt des ersten Vorsitzenden ausübte, nicht mehr zur Wahl. In seine Fußstapfen tritt nun Simon Münzer. Für den stellvertretenden Vorstand Andreas Schmid musste ebenfalls ein Nachfolger gewählt werden. Sein Amt hat nun Jochen Fricker. Für die scheidende Schriftführerin Sandra Schellhammer wurde Philipp Greif gewählt. Beisitzer Reinhard Weber stellte ebenfalls sein Amt zur Verfügung. Für ihn wurde Thomas Münzer gewählt. Rechnungsführer Bernd Müller und Beisitzer Oliver Klein stellten sich für eine weitere Amtszeit zur Wahl und wurden von der Versammlung einstimmig gewählt.

Neu im Vorstand der Bläserjugend sind (von links) die Beisitzer David Schrempp und Judith Klein. Mit Melanie Münzer (zweite Vorsitzende und Schriftführerin), Laura Winterhalter (Rechnungsführerin) und Nadine Merz (Vorsitzende) stehen sie der Bläserjugend vor.

Bei der Bläserjugend wurden erneut Nadine Merz als erste Vorsitzende und Melanie Münzer als zweite Vorsitzende und Schriftführerin gewählt. Das Amt des Rechnungsführers Thomas Münzer wurde mit Laura Winterhalter, die vorher Beisitzer war, wieder besetzt. So mussten für die ehemalige Beisitzerin sowie für den scheidenden Beisitzer Philipp Greif neue Beisitzer gewählt werden. Mit Judith Klein und David Schrempp konnte diese Lücke geschlossen werden. Kassenprüfer für beide Vereine bleiben Arnold Fischer und Mathias Merz.

In den beiden Jahresberichten wurde von vielen Aktionen berichtet. So hatten die 51 aktiven Musiker des Musikvereins 48 Gesamtproben und 26 öffentliche Auftritte. Der Musikverein hat 19 Ehrenmitglieder und 34 passive Mitglieder. In Ausbildung stehen derzeit 33 Zöglinge. Die Bläserjugend als Teil der Jugendkapelle Fürstenberg- Riedböhringen absolvierte 39 Gesamtproben mit Dirigent Andreas Keimer. Erfolgreich war die Schnupperprobe. Sechs Zöglinge haben daraufhin ihre Ausbildung am Instument begonnen. 13 Zöglinge erwarben Leistungsabzeichen. Ortsvorsteher Gerhard Frickler bedankte sich bei den Musiker/innen für ihren Einsatz bei weltlichen und kirchlichen Anlässen im Ort.

Veränderung gibt es auch bei der musikalischen Leitung des Orchesters. Zum Jahresende hat das Dirigentenduo Markus Burger und Andreas Keimer mit ihrer Dirigententätigkeit aufgehört. Thomas Fricker las einen Brief von Markus Burger vor. Darin bedankte sich Burger beim Musikverein für die gute Zusammenarbeit. Für das Herbstkonzert seien anstrengende Registerproben notwendig gewesen, aber dafür sei das Jahreskonzert auch ein großer Erfolg gewesen. Erfolg wünschte er der Kapelle auch bei der Dirigentensuche.