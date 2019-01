von Susanne Freitag

In ausgelassener Stimmung feierte der Narrenrat aus Riedböhringen am Samstagabend in der Halle sein 22-jähriges Bestehen. Dazu gab es ab 18.30 Uhr einen Zunftmeisterempfang, zu dem der Präsident des Vereins Daniel Schmid alle ortsansässigen Vorstände, aber auch den Narrenrat aus Blumberg sowie Bürgermeister Markus Keller und Ortsvorsteher Gerhard Fricker begrüßen konnte. Alle waren sie gekommen, ob als Indianer oder Hippie verkleidet, um dem Verein zu gratulieren. Für Bürgermeister Keller sind die Fasnachtvereine in Blumberg nicht wegzudenken, ohne sie und ihr Organisationstalent würde die Stadt die vielen Termine an Fasnacht nicht schaffen.

Auch die Hugohexen haben ihren Spaß und feiern zünftig mit. | Bild: Susanne Freitag

Diesen Worten schloss sich auch Gerhard Fricker als Ortsvorsteher an. Der Narrenrat sei in all den Jahren ein fester Bestandteil der heimisches Fasnet und ein hervorragender Verein. Zum Narrenrat aus Blumberg pflegt man seit über zehn Jahren eine besondere Freundschaft. Somit erklärte sich dann auch die mutige Geburtstagsrede von Friedhelm Fricker aus deren Reihen. „Er komme gerne in seinen Lieblingsteilort“, wie er Riedböhringen nennt. Und mit dem ein oder anderen lustigen Spruch über deren Einwohner hatte er die Lacher auf seiner Seite. Als Geschenk gab es ein Bierfass vollgefüllt mit Cent-Münzen zur Freude des Präsidenten Daniel Schmid. Zu guter Letzt überreichte Mario Meister als Sprecher von allen Ortsvereinen eine Miniaturausgabe des Narrenratsbaumstammes, der aktuell wegen fehlender Zulassung vom Landratsamt an Fastnacht in der Scheune stehen muss.

Im Kostüm des neu gegründeten Narrenrats vor 22 Jahren kommen einige Damen. | Bild: Susanne Freitag

Nach dem offiziellen Akt wurde die Halle schnell gut gefüllt mit Kostümierten jeden Alters. Und die Tanzband „Piccolos“ verstand es, alle bestens musikalisch zu unterhalten. Dazwischen gab es einen Auftritt der „Brandbachhupä“ aus Bräunlingen und nur für das Jubiläum extra formierte Zusammensetzung der alten Guggenmusik „Kläpper-Guggis“ aus Riedböhringen. Daniel Schmid zeigte sich im Verlauf der Veranstaltung sehr zufrieden. Die Security hatte nichts zu tun und alles war so friedlich wie vor 22 Jahren „auf dem Tanz“.