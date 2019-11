von Reiner Baltzer

Der Termin für die Wahl des Kirchengemeinderats in Blumberg ist auf den 1. Dezember 2019, also am ersten Advent, festgelegt worden. Nach dem Gottesdienst am letzten Sonntag, der von der Stadtpfarrerin zelebriert wurde, stellten sich die Kandidatinnen und Kandidaten Sonja Knupfer (51 Jahre, Zollamtsrätin) und Benjamina Rösch (38 Jahre, Auszubildende), sowie Hans-Joachim Siebel (74 Jahre, Erzieher im Ruhestand) und Dirk Prager (43 Jahre, Elektriker) den Gottesdienstbesuchern während der Gemeindeversammlung vor.

Pfarrerin Remane und der noch amtierende Kirchengemeindevorstand bitten die Mitglieder der evangelischen Kirche, sich an den Wahlen zu beteiligen. Mit ihrer Wahl können die Gläubigen aufzeigen, dass sie diese Arbeit für das Gemeinwohl wichtig finden. Die Wahl des Kirchengemeinderats erfolgt alle sechs Jahre. Die Aufgaben der Kirchenältesten, alles Ehrenamtliche Frauen und Männer, sind vielseitig und haben Gewicht.

Handeln im Auftrag der Gemeinde

Diese Gemeindeleitung repräsentiere alle Gemeindemitglieder, handele stellvertretend für die Gemeindemitglieder und integriere verschiedene Positionen und Meinungen aus der Gemeinde, so Gabriele Remane. Spätestens bis zum 16. November 2019 erhalten die Gemeindemitglieder ihre Wahlunterlagen.

Bis zum 1. Dezember können die Wahlbriefe mit den Entscheidungen der Wählerinnen und Wähler ins Pfarramt zurückgebracht werden. Dort besteht die Möglichkeit, die Wahlbriefe in einen der aufgestellten Wahlbriefkästen zu werfen. Nun hoffen alle Beteiligten auf eine rege Wahlbeteiligung.