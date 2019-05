von Gernot Suttheimer

Der Musikverein Randen hatte zur großen Vatertagsparty in den Dreschschuppen eingeladen. Aus allen Richtungen strömen die Gäste herbei, um es sich zu den Klängen des Musikvereins Riedöschingen gut gehen zu lassen. Der Vorsitzende Pascal Tesch zeigt sich begeistert von dem Andrang schon beim Frühschoppen. Am Nachmittag unterhalten der Musikverein Aasen und die Muntermacher die gut gelaunten Partygäste. Der Umsatz an Getränken und leckeren Speisen ist enorm. Am Samstag geht das dreitägige Frühlingsfest mit einem Kabarettabend mit Marlies Blume weiter. Ab 20 Uhr unterhält sie die Gäste unter dem Motto „Ohne dich fehlt dir was“. Einlass ist um 18 Uhr. Am Sonntag spielt der Musikverein Kommingen ab 11.30 Uhr zum Frühschoppen. Die Nachmittagsunterhaltung gestalten die Musikvereine Weiterdingen, Ober-/Unterwangen und Achdorf.