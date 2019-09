In Blumberg gab es am Dienstag (3. September) einen erneuten Polizeieinsatz. In den sozialen Medien war schnell die Rede, dabei habe es sich um einen erneuten SEK-Einsatz gehandelt, doch das war falsch, wie das Polizeipräsidium Tuttlingen auf Anfrage mitteilte. Und es habe sich auch keinen Einsatz wegen Drogen gehandelt.

Ein Bewohner in der Winklerstraße habe am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr nach einem verbalen Streit mit einem Nachbarn auf einem Balkon mit einer Schreckschusswaffe herumgefuchtelt. Zeugen dieser Situation hätten dann die Polizei alarmiert, die anrückte. Der betreffende Bewohner sei deshalb von Beamten des Polizeireviers Donaueschingen vorläufig in Gewahrsam genommen und kurze Zeit darauf wieder entlassen worden, hieß es.

Der Einsatz hatte gleichwohl für Aufmerksamkeit gesorgt, weil die Winklerstraße in dem Bereich abgesperrt war.