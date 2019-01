von Birgit Greif

Riedböhringen (bgr) Tolle Stimmung herrschte beim Sieben-Meter-Turnier in der Riedböhringer Mehrzweckhalle. Die Bergli-Hexen konnten als Veranstalter 16 Mannschaften begrüßen, darunter auch zwei Damenmannschaften. Einige Mannschaften kamen von den örtlichen Vereinen so der Musikverein, der Narrenrat, der TTC und der VfL Riedböhringen, bei anderen Mannschaften hatten sich einfach fünf Personen zusammen getan.

Auch Teams aus Hüfingen und Rottweil da

Teams von Hondingen, Hüfingen, Rottweil und Unadingen waren ebenfalls mit von der Partie, sodass sich ein bunt gemischtes Teilnehmerfeld bot.

Harte Duelle

In dem eingegitterten Bereich boten sich die 7-Meter-Schützen und die Torwarte harte Duelle. Zum Finale zog der Riedböhringer Narrenrat in Fasnachtsmanier ein und ließ sich von seinen Fans hinter der Absperrung feiern. Aber die fünf Jungs der „Kreisligalegenden“ ließen sich davon nicht beeindrucken und schossen sich auf den ersten Platz. Damit verwiesen sie den Narrenrat auf den zweiten Platz. Den dritten Platz belegten die Schächerkatzen auch Hüfingen. Teilnehmer und Zuschauer hatten während des Turniers ihren Spaß. Aber auch nach Turnierende fanden sich immer wieder noch Mannschaften am Tor ein, um gegeneinander anzutreten.