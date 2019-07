Bad Dürrheim Das Siegerbild aus der diesjährigen Aktion der Bilder für die Stille Musel zeigt den gewundenen Lebensweg eines Schülers mit Höhen und Tiefen

90 Schüler fertigten für die Aktion insgesamt 40 Entwürfe zur Auswahl an. 16 Bilder kamen in die Endauswahl. An der Musel-Mauer ist kein Platz mehr für Bilder, deshalb kommt das Siegerbild an eine Wand der Sporthalle an der Realschule am Salinensee.