von Günther Vasel

Kein Tempo 30 in Volkertshausen, die Friedhofsgebühren steigen und der Sportplatz bekommt eine neue Flutlichtanlage. Das sind die Ergebnisse einer teils emotional geführten Gemeinderatssitzung.

In den umliegenden Gemeinden setzen verstärkt auf Tempo-30-Zonen. Bürgermeister Marcus Röwer und die Gemeindeverwaltung hatten beantragt, auch in Volkertshausen die Voraussetzungen für eine Tempobeschränkung auf 30 km/h zu schaffen. Der Gemeinderat sollte dieser Geschwindigkeitsbeschränkung im Grundsatz zustimmen. Allerdings stimmten nur Ralf Schellhammer, Thomas Peuckert, Rainer Kenzler und der Bürgermeister nach einer Diskussion für die Beauftragung eines Lärmgutachtens. Es sollte die Notwendigkeit eines Tempolimits untermauern. Die Gemeinderäte und Röwer sahen Sicherheit und Wohl der Bürger im Vordergrund, während sich die Mehrheit allerdings für die Belange des Verkehrs aussprach.

Neue Flutlichtanlage Die Flutlichtanlage am Sportplatz ist veraltet und soll durch eine moderne mit LED-Leuchtmittel ersetzt werden. Der Sportverein ist nicht in der Lage, die Kosten von rund 50.000 Euro alleine zu tragen. Der Bund fördert hier 35 Prozent der Kosten, der Badische Sportbund nochmals 30 Prozent. Die Gemeinde wird sich nun ebenfalls mit 30 Prozent beteiligen, maximal aber 15.000 Euro. Die endgültigen Kosten stehen noch nicht fest. Zudem erhält die Verwaltung eine neue EDV-Anlage mit Programmen. Hierfür sind im Haushaltsplan rund 65.000 Euro berücksichtigt.

Gemäß bestehendem Vertrag mit der Firma Homburger werden die Bestattungsgebühren steigen. Ausgangslage ist die Kostenanpassung an die Fortschreibung der Tarife im Schreinerhandwerk. Die letzte Preiserhöhung geht auf das Jahr 2014 zurück, sodass die Erhöhung groß ausfällt. So steigen die Kosten zum Beispiel für die Bestattung in einem Reihengrab von 705 auf 865 Euro. Manches Ratsmitglied war angesichts dieses Betrags schockiert. Der Gemeinderat beauftragte die Verwaltung, nach Ablauf des Vertrags mit der Firma Homburger im Jahr 2022 weitere Gebote einzuholen. Die Bestattungskosten seien im Vergleich zu anderen Gemeinden extrem hoch, lautete der Tenor.