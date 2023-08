Eine Delegation aus Volkertshausen reiste in die italienische Partnerstadt, um dort das 25-jährige Bestehen der Gemeindepartnerschaft zu feiern.

An der Reise nahmen neben Bürgermeister Marcus Röwer jeweils eine Abordnung des Gemeinderats und des Musikvereins teil. Auch Alt-Bürgermeister und Ehrenbürger von Bolsena, Alfred Mutter, gehörte zur Delegation. Zeitgleich unternahm zudem der Deutsch-Italienische Freundeskreis eine Reise dorthin.

Festakt im Rathaus

Das Partnerschaftsjubiläum mit Volkertshausen wurde durch einen Festakt im Rathaus von Bolsena begangen. Der Bürgermeister von Bolsena Paolo Dottarelli und Bürgermeister Marcus Röwer unterzeichneten eine Urkunde als Zeichen der Erneuerung und Fortführung der Partnerschaft. Beide Bürgermeister hoben in ihren Ansprachen die Bedeutung der Partnerschaft für den kulturellen und sozialen Austausch sowie die Freundschaft zwischen Deutschen und Italienern im Sinne eines geeinten Europas hervor. Der Musikverein Volkertshausen spielte beide Nationalhymnen. Begleitet wurde die Zeremonie von einem gemeinsamen Mittagessen, zu dem die Stadt Bolsena die Gäste eingeladen hatte.

Der Musikverein Volkertshausen bot ein Jubiläumskonzert dar. Nach den ersten drei Titeln, die auf dem großen Zentralplatz gespielt wurden, zog der Musikverein mit Marschmusik die Prachtstraße zur Seepromenade hinab. Auf einer am Ufer errichteten Bühne wurde das Konzert unter freiem Himmel weitergeführt.

Am selben Wochenende fand in Bolsena auch das Santa-Cristina-Fest (Patrozinium) statt, das tausende Menschen anzog. Der Musikverein begleitete am Sonntagabend und Montagvormittag beide Prozessionen auf ihrem Weg durch die Altstadt. Für alle Beteiligten war es ein großes Erlebnis, am Festakt und den Prozessionen teilzunehmen. Gespannt werden die Freunde aus Bolsena in Volkertshausen zum Gegenbesuch im Herbst erwartet.