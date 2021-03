Marco Fluck schraubt gerne und liebt den Geruch nach Öl und Metall. Aber heute hat er den Schraubenschlüssel gegen die Schaufel getauscht. Und statt nach Autowerkstatt riecht es nach nassem Lehm. Das neue Gewerbegebiet Vogelwies soll in diesen Tagen erschlossen werden.

Gewerbegebiet Vogelwies in Blumenfeld Blumenfeld ist ein Teilort Tengens. Er liegt direkt an der Bundesstraße B 314. Das örtliche Pflegeheim wurde geschlossen,inzwischen gibt es im Tengener Kernort ein neues Pflegeheim. Die Flächen rund um den ehemaligen Blumenfelder Pflegeheim-Parkplatz sollen nun als Gewerbegebiet Vogelwies neu genutzt werden.

Beim symbolischen Spatenstich packt der Betreiber der Blumenfelder Talgarage mit an. Denn er und seine Lebensgefährtin Tanja Sauter sind die ersten, die hier anfangen zu bauen. Wenn alles glatt läuft, kann die Firma Talgarage GmbH schon Ende diesen Jahres in ihre neue KFZ–Werkstatt einziehen, anstatt in der bisherigen Talgarage am Ortsausgang Blumenfeld Richtung Beuren a.R. zu werkeln.

Seit 2012 gibt es in Blumenfeld die Talgarage. „Die Räume sind schon seit einigen Jahren zu eng und es steht eine Erweiterung an“, berichtet Fluck. Gerne wollte er weiterhin in Tengen-Blumenfeld seinen Service anbieten.

Nicht nur nach außen wachsen

Bürgermeister Marian Schreier berichtet: „In Blumenfeld standen leere Flächen zur Verfügung, die wegen der Schließung der Pflegeheime nicht mehr benötigt werden.“ Es handelt sich dabei um Grünflächen rund um den ehemaligen Pflegeheim-Parkplatz.

Thomas Wezstein, Ortsvorsteher von Blumenfeld. | Bild: Uli Zeller

Städte und Dörfer sollten nicht nur nach außen wachsen. Auch geeignete innerörtliche Flächen könnten für neue Gewerbeflächen umgenutzt werden, so Schreier. Ortsvorsteher Thomas Wezstein (FWV) bekräftigt: „Ein neues Gewerbegebiet in Blumenfeld ist nichts Alltägliches. Wir freuen uns, wenn unsere Gewerbetreibende im Ort bleiben und hier sogar noch erweitern können.“

Gut für Handwerk und Gemeindekasse

Gemeinderat und zweiter Bürgermeisterstellvertreter Albrecht Finsler (CDU) erläutert auf Nachfrage: „Die Weiterentwicklung der Gewerbe- und auch Wohnbaugebiete waren und sind wichtige Eckpfeiler unserer Stadtentwicklung.“ Kleine Baugebiete wie in Blumenfeld die Vogelwies würden auch gut in die klein strukturierten Ortschaftsbilder Tengens passen. Sie würden Arbeitsplätze und Handwerk am Leben halten und nicht zuletzt Gewerbesteuer einbringen.

Auch weitere Gewerbetreibende können sich in der Vogelwies noch ansiedeln, erläutert Bürgermeister Marian Schreier. Es handelt sich insgesamt um eine Fläche von insgesamt etwa 1,7 Hektar. Diese befindet sich nördlich der Altstadt mit dem Schloss Blumenfeld.