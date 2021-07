Die Stadt Tengen ist Gastgeberin für 20 Kreativ- und Digitalschaffende aus Deutschland und der Schweiz. Die sogenannten Pioniere haben ihren Lebens- und Arbeitsmittelpunkt ins Schloss Blumenfeld verlegt. Die Stadt erhofft sich von den kreativen Köpfen unter anderem zukunftsweisende Ideen für die Nutzung des Schlosses.

Von Juli bis Dezember 2021 organisieren die Pioniere Veranstaltungen, öffnen das Schloss-Café und etablieren einen Co-Working-Space in der Region. Ihre ersten Berührungspunkte mit der Bevölkerung haben die neuen Bewohner positiv erlebt.

Pioniere wohnen in drei WGs

Im Innenhof des Blumenfelder Schlosses herrscht geschäftiges Treiben. Tische stehen an verschiedenen Stellen. Daran sitzen Digitalarbeiter an ihren Laptops. Immer wieder verlassen sie ihre Arbeitsplätze und verschwinden zu einer Besprechung. Jemand geht mit einem vollen Wäschekorb quer über den Schlosshof.

Zwei Frauen vermessen mit einem Zollstock eine Türe. Drei Wohngemeinschaften gebe es hier, berichtet Kerstin Müller aus Berlin, eine der Pionierinnen. In den ersten Wochen habe man sich schon ein wenig eingerichtet – und wichtige Fragen geklärt. Beispielsweise: Wer putzt wann? Und wer kauft ein? „Es ist spannend, in so eine Community eingebettet zu sein“, erzählt Kerstin Müller.

Community und Co-Working-Space

Mit „Community“ ist die Gemeinschaft gemeint. Und überhaupt benutzt man neuerdings im Schloss mehr englische Wörter als vermutlich im restlichen Teil von Blumenfeld: Co-Working-Space ist auch so ein Wort – also der gemeinsam genutzte Arbeitsraum mit den notwendigen technischen Voraussetzungen.

Die ersten Begegnungen mit Gemeinderäten, Vereinsvorsitzenden und Nachbarn seien durchweg positiv gewesen. „Die Blumenfelder waren ganz überrascht, wie nett die Städter im Schloss sind“, so Müller. Man habe offenbar Schlimmeres befürchtet, wenn 20 Menschen aus der Stadt kommen „und einen auf Landleben machen wollen“, erläutert sie und schmunzelt. Viele der Pioniere kommen nämlich aus Großstädten wie Hamburg, Frankfurt oder Zürich.

Schloss-Café und Ausstellung

Die Pioniere laden die Bevölkerung ein: Das Schloss-Café ist am Samstag und Sonntag von 14 bis 18 Uhr geöffnet, berichtet Vanessa Sadecky, die Pressesprecherin der Pioniere. Einige weitere Projekte gebe es, die schon angestoßen wurden. So entstehe gerade ein Garten. In einer SIGNAL-Gruppe können Werkzeug oder Arbeitskraft geteilt werden – und auch die Bevölkerung kann da mitmachen.

Auch Christiane Feucht, Projektleiterin beim Deutschen Verband für Landschaftspflege, ist seit Juni 2021 Teilnehmerin am „Summer of Pioneers“. Sie eröffnet am 8. August gemeinsam mit Bürgermeister Marian Schreier und Tilo Herbster vom Landschaftserhaltungsverbands (LEV) eine Ausstellung des LEV über Landschaftspflege und Naturjuwelen in der Region.

Die LEV-Ausstellung Landschaftspflege und Naturjuwelen stehen im Mittelpunkt einer Ausstellung des Landschaftserhaltungsverbands (LEV) Konstanz, die in Kürze im Schloss Blumenfeld in Tengen gezeigt wird. Schautafeln des LEV und Naturbilder des Fotografen Heiner Werner setzen heimische Tiere und Pflanzen der Region stimmungsvoll in Szene. Die Vernissage Vernissage ist am Sonntag, 8. August, um 15 Uhr im Schloss Blumenfeld. Die Ausstellung wird von Bürgermeister Marian Schreier, Tilo Herbster vom Landschaftserhaltungsverbands und Schlossbewohnerin Christiane Feucht (Projektleiterin beim Deutschen Verband für Landschaftspflege) eröffnet. Sie ist vom 7. bis 31. August jeweils von Samstag bis Dienstag zwischen 14 und 17 Uhr geöffnet. Die Ausstellung wird im Programm Kultursommer 2021 durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) mit Mitteln aus NEUSTART KULTUR gefördert. Der Landschaftserhaltungsverband (LEV) Der Landschaftserhaltungsverband (LEV) Konstanz stellt mit der Ausstellung seine Arbeit im Landkreis vor. Der LEV ist gemeinnützig und hat die Aufgabe, die Kulturlandschaft zu erhalten, zu pflegen und zu entwickeln. Als Kooperation zwischen Kommunen, Naturschützern und Landnutzern sowie in Zusammenarbeit mit weiteren Partnern vor Ort leistet der LEV einen Beitrag zum Erhalt des Landschaftsbildes und der Lebensräume, zu einem intakten Naturhaushalt sowie zum Natur- und Artenschutz. Rund 60 Prozent des Landkreises, insgesamt 53.000 Hektar, sind als Schutzgebiete ausgewiesen. Ein Großteil davon braucht besondere Pflege. Dazu gehören beispielsweise Natura-2000-Gebiete, Vogel- und Naturschutzgebiete oder geschützte Biotope.



Aktuell gibt es 54 Mitglieder aus Kommunen, Naturschutzverbänden und anderen Vereinen, Landwirtschaft, Unternehmen und Privatpersonen. Auch die Stadt Tengen ist seit 2017 Mitglied des Landschaftserhaltungsverbandes Konstanz und hat erst kürzlich eine Streuobstwiese in die Pflege des LEV gegeben. Sie ist daher mit dem Schloss Blumenfeld Gastgeberin der Ausstellung.

Die Pioniere von Schloss Blumberg haben inzwischen eine eigene Internetseite.

Weitere Informationen zum Sommer der Pioniere gibt es auch unter https://tengen-pioneers.de