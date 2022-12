Mit dem 1. Dezember wird das erste Türchen an unzähligen Adventskalendern in der Region geöffnet. Auch der SÜDKURIER will wieder ein wenig Weihnachtsstimmung verbreiten. Wie sehr diese in diesem Jahr herbeigesehnt wird, zeigte sich schon am ersten Adventswochenende. Nicht nur in Tengen haben sich die Menschen bereits zusammengefunden. Dort gab es statt Nikolausmarkt erstmals einen Nikolaushock und der fand nicht mehr in der Tengener Altstadt, sondern beim Rathaus statt.

Nikolaus zieht um von der Altstadt zum neuen Rathausplatz

Aber auch in den Tengener Teilorten zieht adventliche Stimmung ein. Kinder scharen sich um den Nikolaus und seinen Knecht Ruprecht. In den Kostümen stecken Alfred Hornung und Theodor Braun aus Tengen. Die beiden Boten der einkehrenden Adventszeit haben Geschenke für die Kinder dabei. Darüber freuen sich Selina und Marco Baldus – und zahlreiche weitere Kinder auf dem Platz vor dem Tengener Rathaus. Zuvor haben die Kinder der Tengener KiTa St. Vinzenz mit Nikolausliedern und Gedichten auf die Feierlichkeiten eingestimmt.

„Der Nikolaushock beim Rathaus ist die Nachfolgefeier des früheren Nikolausmarktes in der Altstadt“, erläutert Thomas Maier, Marktmeister und stellvertretender Leiter der Finanzabteilung der Stadtverwaltung. Früher gab es einen kleinen Markt unterhalb des Stadttores. Das Ambiente in der Altstadt sei einmalig gewesen, räumt ein Bürger aus Tengen-Hinterburg ein, der den Markt vermisst, so wie er früher war. Aber für die Händler der Marktstände habe es sich nicht gelohnt, erläutert Maier. Ab 15 Uhr seien die Händler präsent gewesen – aber erst, wenn abends der Nikolaus kam, sei bei ihnen eingekauft worden.

Die Adventskalender-Serie Mit unserem Adventskalender für die Weihnachtszeit im Hegau möchten wir die SÜDKURIER-Leser auf die Weihnachtszeit einstimmen. Jeden Tag im Advent erzählen wir in der Tageszeitung eine kleine Geschichte, bei der wir Menschen aus Singen und dem Hegau zu Wort kommen lassen. Sie erzählen von Ritualen, Erinnerungen an frühere Weihnachtsfeste, Geschenken und Plänen für dieses Jahr. Heute erzählt Uli Zeller, was sich die Bürger im Städtchen Tengen mit seinen vielen Stadtteilen für die besinnliche Zeit haben einfallen lassen – und welchen die Umgestaltung der Innenstadt diese Planungen beeinflusst. (sk)

Beim Nikolaushock gab es jetzt nur noch einen Verkaufsstand – und zwar von der städtischen Kindertagesstätte. Dort gab es Glühwein und Punsch, Bratwurst und Waffeln. „Wir sind sehr zufrieden“, fasst Martina Baldus, bei der Stadtverwaltung im Hauptamt für den Tourismus zuständig, zusammen. Und während es um sie herum nur so wuselt, nennt sie einen Grund dafür: „Es sind viele Kinder da.“

Parallel zum Nikolaushock organisierte die Jugendvertretung Tengen einen Kinoabend, am dem zwei Kinofilme gezeigt wurden. Bereits beim ersten Film füllte sich der neue Bürgersaal mit rund 80 Kindern und Jugendlichen. | Bild: Birgit von Glan

Der Nikolaushock fand auf dem Hof des Rathauses statt. Die Jugendvertretung nutzte die Möglichkeit, der neuen Tengener Stadtmitte Leben einzuhauchen – und zeigte zwei Filme im erst im September eingeweihten Bürgersaal direkt nebenan. „Bereits beim ersten Film des Kinoabends haben 80 Kinder und Jugendliche zugeschaut“, erläutert Hauptamtsleiterin Birgit von Glan.

Auch in den Tengener Teilorten hat der Advent begonnen. So stand in Watterdingen das Lichterfest und die Matinée des Musikvereins auf dem Programm. Und in Blumenfeld ein Lichtergottesdienst mit der ökumenischen Chorgemeinschaft, geleitet von Jelena Mirkov und mit Aaron Löchle am Klavier.

Beim Nikolaushock in Tengen kehrt erste Adventsstimmung ein. Nikolaus (Alfred Hornung) und Knecht Ruprecht (Theo Braun) verteilen Geschenke an die vielen Kinder. Darüber freuen sich hier Selina und Marco Baldus. | Bild: Uli Zeller

Weitere adventliche Angebote sind in den nächsten Tagen geplant. In Weil gibt es am 2. Dezember einen Adventsmarkt der Sportgruppe, der Schwarzwaldverein bietet einen Wanderhock am 1. Dezember und eine Nikolauswanderung am 4. Dezember. Der Bürgerverein lädt zur Schlossweihnacht nach Blumenfeld am 4. Dezember, wo neben dem gemischten Chor aus Weil auch der Nikolaus erwartet wird.