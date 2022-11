von Ingeborg Meier

Bald ist es soweit: In Arlen, Binningen und Duchtlingen, Bittelbrunn, Friedingen und Schlatt unter Krähen öffnen sich wieder im Rahmen kleiner Events stimmungsvoll dekorierte Adventsfenster. Die Adventsfenster-Aktionen sind im Hegau traditionell sehr beliebt. Analog zu den Türen am Adventskalender wird dabei jeden Tag dem Publikum eine weihnachtlich dekorierte Fensterfläche präsentiert.

Spenden-Kässle für Soziales

Vor Corona war die Öffnung dieser Fensterle immer ein kleines, gut besuchtes Ereignis mit etwas Rahmenprogramm, das die Gäste gemeinsam bei einem warmen Getränk und vielleicht auch etwas Gebäck genossen. Dies verbot sich in den Corona-Jahren. Da waren alle Adventsfenster-Aktionen für individuelle Spaziergänge und Begehungen konzipiert.

Nun aber wollen die Organisatoren wieder an die Zeit vor der Pandemie anknüpfen: Mit Ausnahme von Bittelbrunn soll das Öffnen der Adventsfenster wieder überall zur Gelegenheit werden, sich im Ort zu treffen, miteinander zu reden, und sich gemeinsam auf den Advent einzustimmen. Ein Spenden-Kässle steht dabei oftmals bereit. Die Erlöse kommen wie früher auch jeweils örtlichen Einrichtungen und wohltätigen Zwecken zu Gute.

Seit 27 Jahren in Binningen

Gutes tun – das war vor 27 Jahren sogar der Anlass, in Binningen die Adventsfensteraktion in das Leben zu rufen. Ulrike Maus, Organisatorin seit der ersten Stunde, freut sich ebenso wie die Verantwortlichen in den anderen Orten, dass sich auch in diesem Jahr nicht nur viele Privatpersonen, sondern die örtlichen Vereine und Institutionen wie gewohnt einbringen. Die Freiwillige Feuerwehr sei unter anderen ebenso dabei wie der Musikverein und die Segelflieger.

In Duchtlingen mit Programm

Auch in einem zweiten Hilzinger Ortsteil gibt es Adventsfenster. Nach zwei stillen Durchläufen während Corona werden auch in Duchtlingen in diesem Jahr nun zum ersten Mal die Adventsfensterle unter Publikumsbeteiligung und teilweise mit einem Rahmenprogramm geöffnet.

„Die Leute freuen sich alle darauf, dass das Dorf in diesen Wochen zum Leuchten gebracht wird. Bevölkerung, Schule, Kindergarten und Vereine – alle machen mit“, sagt Stefanie Kessinger. Sie ist eine der drei Organisatorinnen. Als einen Höhepunkt erwähnt sie das Krippenspiel vor der letzten Adventsfenster-Öffnung an Heiligabend in der Kirche.

Kita organisiert in Schlatt unter Krähen

In Singens Teilort Schlatt unter Krähen organisiert seit Jahrzehnten die Kita die Aktion. Die Erzieherin Beate Franz freut sich bereits auf die leuchtenden Kinderaugen beim Öffnen der Adventsfenster. „Das ist doch anders, als wenn man die Fenster beim Spazieren gehen mit den Eltern anschaut“. Ein Höhepunkt werde das Konzert des Akkordeon-Orchesters am vierten Advent in der Kirche sein.

In Arlen sogar bis 6. Januar

Die Frau, die dafür sorgt, dass sich die Bevölkerung auch im Ortsteil Arlen der Gemeinde Rielasingen-Worblingen über wunderschöne Adventsfenster freuen kann, ist Sabine Schmid. Sie weist auf eine dortige Besonderheit hin: Die Adventsfenster können bis zum Heilig-Drei-König-Tag angeschaut werden.

28 Fenster in Friedingen

Zum dritten Mal – und das mit gleich 28 tollen Fensterdekorationen – leuchten dank des Engagements von Sonja Unger und Stefanie Neurohr auch in Friedingen Adventsfenster. Dort wird das erste Fensterle nämlich bereits am ersten Adventssonntag der Bevölkerung gezeigt.

In diesem Jahr konnten hier die beiden Organisatorinnen ohne Corona-Restriktionen planen und freuen sich, dass man nun auch den Friedingern ein Rahmenprogramm anbieten kann. Am zweiten Adventssonntag kommt sogar der Nikolaus in den Schlossgarten.

Drei Besonderheiten in Bittelbrunn

Im nördlichen Hegau wird es ebenfalls hell. Ein feierliches Glockenläuten wird die Adventsfester-Aktion am 1. Dezember im Engener Ortsteil Bittelbrunn in der Kirche einleiten.

Hier gibt es drei Besonderheiten: Wie die Organisatorin Claudia Bier erläutert, werden pro Woche nur je vier oder fünf Adventsfenster geöffnet – erneut ganz ohne Publikum. Treffen kann man sich aber jeden Abend in der Kirche: Dort wird eine adventliche Fortsetzungsgeschichte vorgelesen.