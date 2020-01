von Elmar Veeser

„Mir sind zruck im Schloß“ – unter diesem Motto hat der neue Ortsvorsteher von Blumenfeld, Thomas Wezstein, zu seiner ersten Neujahrsansprache zahlreiche Gäste begrüßt, unter ihnen auch Bürgermeister Marian Schreier. Im vollbesetzten Gewölbe des Schloss-Cafés verriet er, dass dies auch das Motto am diesjährigen Schmutzigen Donnerstag, 20. Februar, sei, der im Schloss gefeiert werde.

Dem gut gelaunten Ortsvorsteher merkte man an, dass er sein neues Amt mit Herzblut ausfüllt. Er tritt in die großen Fußstapfen seines Vorgängers Edmund Sturm, der ein Vierteljahrhundert die Geschicke Blumenfelds mitbestimmte und der im vergangenen Jahr für seine Leistungen eine besondere Ehrung erfuhr: Der Natursteinbrunnen „Am Nussbaumplatz“ wurde nach ihm benannt.

Nun ist der nahtlose Übergang im Amt auf dessen Nachfolger Thomas Wezstein vollzogen. Wezstein bringt als Tengener Gemeinderat schon einige Jahre an kommunalpolitischer Erfahrung mit.

Er kündigte an, den alten Mauern des Schlosses auch über die Fasnacht hinaus wieder mehr Leben einhauchen zu wollen. Dies solle mit verschiedenen Veranstaltungen geschehen. Nicht ohne Stolz merkte er an, dass im Neubaugebiet Schlossblick nur noch ein Bauplatz frei sei.

Wezstein begrüßte die Neu-Blumenfelder und hieß sie herzlich willkommen. Dann kam er auf die Unterschriftenaktion-Aktion zu sprechen, die sich gegen den Verkehrslärm B 314/L 224 richtet und Geschwindigkeitsbegrenzungen auf 30 Kilometer pro Stunde in den Ortsdurchfahrten (auch in Watterdingen und Beuren am Ried) fordert, zu sprechen.

Er machte den Anwohnern wenig Hoffnung, dass die Resolution mit Adressat Regierungspräsidium von Erfolg gekrönt sein könnte, denn andere Ortschaften seien beim Durchgangsverkehr zum Teil um ein Vielfaches mehr belastet. Zudem sei es aufgrund der Hanglage Blumenfelds zweifelhaft, ob eine Tempo 30-Zone tatsächlich für weniger Lärm sorge.

Wezstein unterstützt Kandidatur Marian Schreiers

Thema war auch die für alle überraschende Kandidatur von Bürgermeister Marian Schreier für den Posten des Oberbürgermeisters in Stuttgart, wobei Thomas Wezstein für das junge Polittalent die Lanze brach und aufzählte, was der Tengener Bürgermeister in seiner viereinhalbjährigen Amtszeit alles für die Stadt und auch für den Ortsteil Blumenfeld geleistet hat.

Man wolle ihn natürlich gerne behalten, aber wenn es anders kommen solle, könne man auch ein bisschen stolz sein, dann eventuell sagen zu dürfen, dass Marian Schreier die ersten Praxiserfahrungen als Stadtoberhaupt in Tengen gemacht habe.

Infos zum Nahwärmenetz bei der Ortschaftsratsitzung

Bei seinem Ausblick kam Thomas Wezstein auf den neuen Betreiber des Nahwärmenetzes Blumenfeld, der Firma SBH Fernwärme, zu sprechen, wobei er einen Ausbau des Netzes ankündigte. Eine Informationsveranstaltung dazu mit Vorstellung der neuen Betreiber finde am kommenden Mittwoch, 29. Januar, im Rathaus Blumenfeld bei der Sitzung des Ortschaftsrates statt.

Ein anderes wichtiges Projekt für Blumenfeld, die Erschließung des Gewerbegebiets Vogelwiese, stehe auch für dieses Jahr an. Bürgermeister Marian Schreier stellte schließlich die städtebaulichen Maßnahmen zur Sanierung des Blumenfelder Ortskerns samt Schloss in den Mittelpunkt (siehe Infokasten).