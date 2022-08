von pm

Die Meßkircher Straße (B 313) in Zizenhausen wird in der Zeit von Montag, 5. September, bis Donnerstag, 8. September, auf Höhe der Einmündung zur Sennhofstraße voll gesperrt. Dies teilen die Stadtwerke Stockach mit. Der Grund für die Sperrung sei die Verlegung neuer Versorgungsleitungen in der Sennhofstraße, von denen in dieser Zeit auch die Meßkircher Straße betroffen sei.

„Die Ortsdurchfahrt Zizenhausen ist daher nicht möglich. Die Verkehrsumleitung wird ausgeschildert. Die Zufahrt bis zur Baustelle ist frei“, so die Mitteilung. Die Stadtwerke Stockach erneuern seit März 2022 die Strom- und Wasserleitungen in der Sennhofstraße in Zizenhausen. Gleichzeitig werden Leerrohre für zukünftige Glasfaserleitungen verlegt. Die Fertigstellung der Bauarbeiten ist für diesen Oktober geplant.