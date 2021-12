In Stockach, Bodman und Mühlingen finden im Dezember und Januar weitere Impftage statt. Wann diese sind und wie die Anmeldung möglich ist:

Impfaktion von Stadt und Krankenhaus

Der Stockacher Hauptamtsleiter Hubert Walk teilte am Mittwoch mit, dass die Stadt gemeinsam mit dem Krankenhaus Stockach am Dienstag, 21. Dezember, in der Jahnhalle eine Impfaktion anbieten könne. Es werde ausschließlich mit Moderna geimpft. „Wir konnten so die Warteliste der beiden Gemeindeimpftage abarbeiten und haben noch freie Termine, die wir der Stockacher Bevölkerung anbieten“, so Walk.

Auf SÜDKURIER-Nachfrage erklärte er, es sei eine ganz eigene Aktion, in der das Krankenhaus den Impfstoff organisiere. Es werde genug Impfstoff für rund 160 Booster-Impfungen zur Verfügung stehen. Rund 60 Impflinge stünden bereits durch die Warteliste fest. Falls noch Erst- oder Zweitimpfungen kämen, wären weniger Dosen verfügbar, da bei Moderna die Booster-Impfung im Gegensatz zu einer Erst- oder Zweitimpfung nur die halbe Menge benötige.

Wer sich am 21. Dezember impfen lassen möchte, müsse sich ab Freitag, 17. Dezember, 9 Uhr, telefonisch unter (0 77 71) 802-353 anmelden. Die Nummer werde erst dann freigeschaltet.

So sah es an einem der früheren Impftage in der Jahnhalle aus. | Bild: Claudia Ladwig

Impfteam kommt zu nicht mobilen Mühlingern

In der Gemeinde gibt es laut einer Mitteilung von Bürgermeister Thorsten Scigliano eine Impfmöglichkeit für Einwohner, die nicht mobil sind. Die Verwaltung habe ein Angebot erhalten, das sie gerne unterstütze und anbieten möchte. „Dieses Angebot gilt nur für die Gemeinde Mühlingen und führt die Clinic-Pi für uns durch. Clinic-Pi ist ein Verbund von Praxen mit unterschiedlichen Schwerpunkten in unserer Region“, erklärt Scigliano.

Das Angebot gelte für Einwohner, „die nicht mobil sind, nicht in einer Schlange anstehen können und auf Hilfe angewiesen sind“. Es werde dann jeweils zuhause geimpft. Die Anmeldung sei ab sofort über das Rathaus Mühlingen unter (0 77 75) 9 30 30 oder per E-Mail an rathaus@muehlingen.de möglich.

Das Zeitfenster am 27. Dezember erfahre man bei der Anmeldung. Sollte es mehr Anmeldungen geben, als an diesem Tag möglich sind, werde am Dienstag, 28. Dezember, nochmals ein Impftag umgesetzt. Es werde je nach Verfügbarkeit mit Moderna oder Biontech geimpft. „Sie dürfen aber Ihren Impfstoffwunsch angeben, aber eine Verfügbarkeit kann nicht zugesichert werden“, so Scigliano.

Das Seeum in Bodman | Bild: Löffler, Ramona

Planung für Impftag im Seeum läuft noch

Im Seeum in Bodman soll am Mittwoch, 12. Januar, ein Impftag stattfinden. Dies gab Bürgermeister Matthias Weckbach am Dienstagabend im Gemeinderat bekannt. Die Details würden allerdings erst noch festgelegt. Es sei noch nicht klar, wie viel Impfstoff im Seeum zur Verfügung stehen werde. Wie die Anmeldung gehandhabt werde, werde zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.