Gegen 18.30 Uhr waren die zwölf Personen aus unterschiedlichen Haushalten laut einer Mitteilung der Polizei in einer Gaststätte dabei, Billard oder Tischkicker zu spielen und sich eng und ohne Mund-Nasenschutz zu unterhalten, zum Teil wurde Alkohol konsumiert. Bei der Kontrolle zeigten sich die Männer kooperativ und einsichtig.

Sie gaben an, zuvor an einer Fortbildungsveranstaltung teilgenommen zu haben. Sie hatten sich hinreißen lassen, diese bei einem gemütlichen Zusammenhock ausklingen zu lassen, so die Polizei. Alle Teilnehmer dieser Veranstaltung werden nun bei der Stadt Stockach angezeigt.