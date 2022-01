So ist der offizielle Fasnachtsauftakt dieses Jahr zwar erst im Februar, aber das Schinkenessen zu Dreikönig gab es trotzdem. Die Gerichte stehen jeweils auf den Tischen zuhause.

Das Narrengericht hatte bereits im Dezember mitgeteilt, der Fasnachtsauftakt, den in Stockach traditionell die erste Narrenversammlung bilde, um einen Monat auf voraussichtlich Samstag, 5. Februar, zu verschieben. An diesem Tag soll die Verleihung der Erlebensorden sowie die Bekanntgabe des Beklagten stattfinden.

Das Fasnachtseröffnen inklusive der Verleihung der Verdienstorden, das eigentlich für den 8. Januar geplant war, wird erst am 12. Februar sein. Der Schmotzige Dunschtig ist dieses Jahr am 24. Februar und Aschermittwoch am 1. März.