von sk

Das Krankenhaus freue sich, mit ihr „eine sehr berufserfahrene und fachlich breit aufgestellte Ärztin für die Bevölkerung in der Raumschaft Stockach und den Landkreis Konstanz gewonnen zu haben“, so Geschäftsführer Michael Hanke in einer Pressemitteilung.

Svjetlana Peka ist Fachärztin für Innere Medizin und Gastroenterologie. Zudem habe sie die Zusatzbezeichnungen Diabetologin (DDG), Hepatologie (DGVS), Ernährungsmedizin (DGEM) und Notfallmedizin. Dementsprechend werden sich die Behandlungsschwerpunkte und das Leistungsangebot in der Klinik für Inneren Medizin zukünftig erweitern.

Christa Knecht werde ihre Nachfolgerin während der aktuellen Corona-Pandemie unterstützen und am 31. Juli in den endgültigen Ruhestand gehen.