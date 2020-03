Stockach vor 1 Stunde

Das Stockacher Krankenhaus hat seinen ersten Corona-Patienten

Derzeit gibt es einen positiven Fall in der Einrichtung. Was die Corona-Krise für das Personal im Krankenhaus bedeutet und was der Geschäftsführer für den weiteren Verlauf erwartet. Unterdessen gibt es viel Unterstützung für die Stockacher Klinik.