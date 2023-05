Stéphanie Kliner, Co-Chefin der enventa Group, hat die Geschäftsführung der Nissen und Velten Software GmbH von Jörg Nissen und Günter Velten übernommen. Die scheidenden Geschäftsführer hatten ihr Unternehmen, das seinen Hauptsitz in Stockach hat, im Jahr 1989 gegründet und zu einem führenden Anbieter von Branchensoftwarelösungen für den technischen Handel, den Stahlhandel und den SHK-Großhandel im deutschsprachigen Raum entwickelt, heißt es in einer Pressemitteilung von Nissen und Velten.

Enventa ERP werde heute von mehr als 380 Unternehmen eingesetzt. Seit dem Verkauf des Unternehmens an Main Capital Partners im vergangenen Jahr gehöre Nissen und Velten zur enventa Group, die aktuell fünf Hersteller betriebswirtschaftlicher Softwarelösungen umfasse. Die Gründer werden dem Unternehmen bis zum 30. September beratend zur Seite stehen.

Jörg Nissen sagt über den Wechsel in der Geschäftsführung: „Wir sind überzeugt davon, dass das von Günter Velten und mir in den vergangenen 34 Jahren aufgebaute Unternehmen unter dem Dach der enventa Group eine sehr gute Zukunftsperspektive hat, und wünschen Stéphanie Kliner in der neuen Position viel Erfolg.“ Stéphanie Kliner sagt über ihre neue Aufgabe: „Ich freue mich sehr, die Führung des Softwarehauses Nissen und Velten zu übernehmen, und werde alles daran setzen, seine Erfolgsgeschichte fortzuschreiben. In der Doppelrolle als Geschäftsführerin von Nissen und Velten und als Co-CEO der enventa Group werde ich die Integration in die Gruppe weiter voranbringen und weitere Synergien erschließen.“

Nissen und Velten unterstützt die Kunden dabei, die Chancen der digitalen Transformation zu ergreifen. Seit 30 Jahren produziert das Softwarehaus innovative Business-Lösungen für mittelständische Unternehmen. Das Unternehmen beschäftigt am Firmensitz in Stockach sowie in der Niederlassung in Osnabrück 85 Mitarbeiter.

Informationen im Internet:

http://www.nissen-velten.de