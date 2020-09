Die Doppelbaustelle an der Meßkircher Straße (B 313) in Stockach kommt gut voran. Aus dieser Perspektive auf dem Foto aus der Luft ist rechts unten der Neubau der ZG Raiffeisen, die sich momentan noch links oben mit dem grünen Dach befindet, gut zu erkennen. Vor allem der Gewächshaus-Teil am Neubau ist sehr markant. Links ist die Aldi-Baustelle, an der zwei Kräne stehen.

Es handelt sich um zwei Millionenprojekte, für die vor den eigentlichen Hochbauarbeiten erst eine Stabilisierung des Untergrunds notwendig war. Beide Filialen werden einen gemeinsamen Parkplatz erhalten. Ende Juli gab Aldi an, die Filiale mit einer Verkaufsfläche von 1127 Quadratmeter Anfang 2021 eröffnen zu wollen. Die ZG Raiffeisen, die rund drei Millionen Euro investiert, ebenso. Aldi machte bisher keine Angaben zu der Investitionssumme.

Im September oder Oktober steht noch eine Verbreiterung der Straße im Bereich der Parkplatz-Zufahrt an, um eine Abbiegespur zu schaffen.