von PM/SK

Stockach ist seit dem 20. September beim bundesweiten Wettbewerb Stadtradeln dabei. Bei der Aktion unter dem Motto „Radeln für ein gutes Klima“, die am Samstag, 10. Oktober, endet, geht es darum, 21 Tage lang möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Rad zurückzulegen.

In Stockach nehmen 114 Teilnehmer in 22 Teams teil und sind 20.396 Kilometer (Stand: 9. Oktober, 16 Uhr) gefahren. Am erfolgreichsten war bis Freitag, 9. Oktober, das Team „Wundervoll“ mit 28 Teilnehmern und Team-Captain Anja Schmidt, das 4180 Kilometer gesammelt hat.

Auf dem zweiten Platz lag am Freitag der Schwarzwaldverein Stockach mit 14 Teilnehmern und Captain Siegfried Pauling, der es bisher auf 3687 Kilometer gebracht hat – gefolgt vom „Offenen Team Stockach“ mit 15 Teilnehmern, das unter Leitung des Umweltzentrum Stockach mit 2876 Kilometer bisher auf den dritten Platz geradelt ist.

Treten beim Stadtradeln im „Offenen Team – Stockach“ in die Pedale (von links): Sabrina Molkenthin, Alice Engelhardt, Stefan Käthner, Sabine Mamaliga, Isabel Kirschenmann, Stephan Strittmatter und Paulina Veser. | Bild: Mandy Harms

Wer eines der Radler-Teams bei seinem Endspurt unterstützen möchte, kann dies bis ein schließlich Samstag, 10. Oktober, jederzeit noch tun. Alle Infos zur Teilnahme und die aktuellen Ergebnisse gibt es unter www.stadtradeln.de/stockach

Die Aktion Stadtradeln ist eine Kampagne des Klima-Bündnisses, eines Netzwerk europäischer Kommunen in Partnerschaft mit indigenen Völkern, das lokale Antworten auf den globalen Klimawandel entwickelt.