Stockach vor 1 Stunde

„Wir haben eine dreckige Stadt“: Ein Anwohner am Nellenburger Hang übt Kritik an der schlechten Luft um Alu Stockach und verweist auf Messungen der Feinstaubbelastung

Der Stockacher Werner Hammon kritisiert die schlechte Luft, die regelmäßig am Nellenburger Hang herrscht. Er macht Alu Stockach dafür verantwortlich und sagt: „Wir haben eine dreckige Stadt“. Doch ist die Situation wirklich so dramatisch? Was der Geschäftsführer und öffentliche Stellen dazu sagen.