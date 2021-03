Der Unbekannte war laut einer Mitteilung der Polizei von Winterspüren in Richtung Stockach unterwegs und überholte im Überholverbot an einer unübersichtlichen Stelle mehrere Autos. Eine 61-Jährige musste mit ihrem Auto auf den Radweg ausweichen, als ihr das Auto entgegenkam. Der Audi-Fahrer setzte seinen Weg einfach fort, so die Polizei.

Zeugen oder Personen, die der Unbekannte gefährdet hat, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 07771/9391-0 zu melden.