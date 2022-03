Die Stadt Stockach ist eine von drei Gemeinden im Regierungsbezirk Freiburg, die in der aktuellen Runde Fördermittel eine Förderung im Rahmen des Kooperationsprojekts „Natur nah dran 2.0“ erhalten. Insgesamt bekommen laut einer Pressemitteilung des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg 15 Kommunen im ganzen Land jeweils bis zu 15.000 Euro Zuschuss für die naturnahe Umgestaltung innerörtlicher Grünflächen.

Landesweit 54 Bewerbungen

Landesweit hatten sich 54 Kommunen mit Projekten für dieses Programm beworben. Die Gemeinden, die Förderungen erhalten würden nun gemeinsam mit dem Nabu und mit Unterstützung durch das Umweltministerium wertvolle Biotope anlegen.

„Mit dem Kooperationsprojekt haben wir in vielen Kommunen im Land schon konkrete Fortschritte für den Erhalt der biologischen Vielfalt erreichen können“, so Naturschutzministerin Thekla Walker in Stuttgart. „Das ist eine gute Nachricht für die Menschen, weil gleichzeitig bunte und blühende Lebensräume nicht nur für die Tiere angelegt worden sind. Ich hoffe, dass diesem wunderbaren Beispiel noch viele weitere Städte und Gemeinden folgen werden.“

Artenvielfalt bewahren

Der Nabu-Landesvorsitzende Johannes Enssle ergänzt: „In jeder Kommune gibt es genügend unterschiedliche Flächen, die mit den passenden Wildpflanzen zu blühenden Biotopen umgestaltet werden können.“ Auf diese Weise könnten Städte und Gemeinden einen wichtigen Beitrag leisten, um die Artenvielfalt für die Zukunft zu bewahren.

Auch Stadtgarten wird einbezogen

Laut einer Mitteilung des Umweltzentrums Stockach ist mit den Fördermitteln die Umwandlung folgender Flächen geplant: Ein Teil des Schulhofs vom Nellenburg Gymnasium und ein Teil des Stadtgartens, der an den Schulhof der Grundschule Stockach angrenzt, sollen naturnah gestaltet werden.

Die Grünfläche neben der Bushaltestelle an der Grundschule Stockach wurde ebenfalls als Projektfläche ausgewählt. Weitere Blühflächen sind am Rißtorf-Kreisel sowie am Radweg beim Campingplatz Papiermühle vorgesehen, so die Mitteilung.