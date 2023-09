Diese Wahl bewegt wirklich ganz Stockach! Das Interesse der Stockacher Wählerinnen und Wähler an der SÜDKURIER-Wahlarena am Mittwoch, 27. September, 19 Uhr, ist so groß, dass die Adler Post schlicht zu klein ist. Der SÜDKURIER hatte seinen Abonnenten exklusiv ermöglicht, sich Sitzplätze für die Podiumsdiskussion mit den Kandidaten für die Bürgermeisterwahl zu sichern.

Die verfügbaren Plätze in der Adler Post waren binnen weniger Stunden reserviert, sodass die Redaktion den Entschluss getroffen hat, die Wahlarena nun in der größeren Jahnhalle stattfinden zu lassen. Schließlich solle jeder interessierte Stockacher an der Wahlarena teilnehmen können und sich ein eigenes Bild über die Anwärter für das höchste Amt im Stockacher Rathaus machen. Das Datum und die Uhrzeit bleiben gleich. Die bisherigen Reservierungen der Abonnenten für den Abend bleiben ebenfalls gültig. Zudem bietet die Jahnhalle genug Raum, so dass jeder einfach spontan dazukommen kann.

Der spontane Wechsel der Veranstaltung war so schnell möglich, weil die Stadt Stockach den SÜDKURIER bei der Neuplanung engagiert, unkompliziert und entgegenkommend unterstützt hat.

Alle Bewerber sind eingeladen

Der SÜDKURIER hat alle bisherigen Bewerber zu der Podiumsdiskussion eingeladen: Yurdagül Coskun, Rainer Beel, Susen Katter und Michael Mende. Da die Bewerbungsfrist zur Wahl noch bis Montag, 18. September, 18 Uhr, läuft, könnten eventuell noch weitere Bewerber dazukommen. Ein weiterer Bewerber, Christophe Heinz aus Dachau, hat zwischenzeitlich wieder zurückgezogen.

Die Wahl Die Bürgermeisterwahl in Stockach findet am Sonntag, 15. Oktober, statt. Bewerbungen sind noch bis Montag, 18. September, 18 Uhr möglich. Im Anschluss um 18.30 Uhr tagt der Gemeindewahlausschuss im Rathaus und prüft die Zulassung der Bewerbungen zur Wahl. Die Unterlagen müssen vollständig und formgerecht sein und die Bewerber müssen ihre Wählbarkeit nachweisen. Zudem muss jeder 25 Unterstützerunterschriften nachweisen, um als Kandidat zugelassen werden zu können.

Die Kandidaten werden gemeinsam mit den Moderatoren auf der Bühne sitzen, Fragen beantworten und miteinander diskutieren. Nach einer Diskussionsrunde mit Anna-Maria Schneider, Leiterin der Lokalredaktionen Radolfzell und Stockach, und dem Stockacher Lokalredakteur Dominique Hahn erhalten auch die Besucher der Veranstaltung die Möglichkeit, den Bürgermeisterkandidaten ihre persönlichen Fragen zu stellen.

Einer der Kandidaten wird das neue Stadtoberhaupt, denn Amtsinhaber Rainer Stolz tritt nach 30 Jahren und fast vier Amtszeiten zurück. Die Wahl findet am Sonntag, 15. Oktober, statt. Regulär hätte die vierte Amtsperiode noch bis 2025 gedauert, doch Stolz verabschiedet sich zum Jahresende aus gesundheitlichen Gründen.