Die Bewerber im Überblick:

Mitte August: Kurzes Rätselraten um fünfte Bewerbung

Auch Tage nachdem eine weitere Bewerbung im Stockacher Rathaus eingegangen ist, war zunächst unbekannt, wer dahinter steckt. Denn Bewerber können aussuchen, ob die Stadt ihre Kontaktdaten kommunizieren darf oder nicht. In diesem Fall ist das offenbar nicht so. Einige Tage später gab sich der fünfte Bewerber zu erkennen: Michael Mende ist der erste Bewerber mit Wohnsitz in Stockach.

Michael Mende hat in der vergangenen Woche seine Bewerbung für das Amt des Bürgermeisters in den Briefkasten des Rathauses geworfen. | Bild: Francisca Rosa Mende

August: Hinter den Kulissen einer Bürgermeisterwahl

Während Chwalibog Bouman und Simon Mai von Stockach aus professionell Wahlkämpfe begleiten und schon im März einen heißen Wahlkampf prognostizierten, hat Paul Witt einen ganz anderen Blick auf Bürgermeister. Denn er hat einige von ihnen ausgebildet. Witt war Rektor der Verwaltungshochschule in Kehl und erklärt im Gespräch mit dem SÜDKURIER, wie sich Wahlen verändert haben. Ein Punkt:

„Die wählbaren Kandidaten werden weniger, das spüren wir schon.“ Er rate deswegen allen Gemeinden, Stellenausschreibungen nur in den lokalen Printmedien und im Staatsanzeiger auszuschreiben. „Peppige Ausschreibungen führen zwar zu mehr Bewerbern, aber nicht unbedingt zu mehr Qualität“, sagt Witt. Er appelliere deshalb daran, nicht diese Leute zu wecken, die eigentlich unqualifiziert seien.

Bürgermeister Rainer Stolz beim Unterzeichnen von Akten an seinem Schreibtisch im obersten Stockwerk des Rathauses. | Bild: Dominique Hahn

Wie der Arbeitsalltag eines Bürgermeisters realistisch aussieht und womit man im Amt vielleicht auch zu kämpfen hat, schildert der Stockacher Amtsinhaber Rainer Stolz. Denn zu dem Posten gehören auch lange Arbeitstage und ständig Kritik.

3. August: Vierter Bewerber meldet sich

Ohne unnötige Diplomatie, aber mit einem Herz für Demokratie positioniert sich der 45-jährige Polizeibeamte aus Dachau für die Bürgermeisterwahl in Stockach. Nachdem er am 3. August seine Bewerbung abgegeben hat, steht er wenige Tage später für ein Gespräch bereit – und erklärt dabei unter anderem: „Ich suche nicht den leichten Weg, sondern brauche immer eine Herausforderung.‘

Christophe Heinz aus Dachau möchte Bürgermeister von Stockach werden. | Bild: Silke Heinz

28. Juli: Dritte Bewerberin erklärt sich

Mit Susen Katter gibt Ende Juli die zweite Frau ihre Bewerbung ab und erklärt gegenüber dem SÜDKURIER ihre Motivation und Ziele. Vor ihrer Bewerbung habe die Leiterin des Ordnungsamtes im Landkreis Tuttlingen auch mit dem Amtsinhaber gesprochen – und sei nun noch mehr Feuer und Flamme. „Er brennt für seine Stadt“, sagt sie über Rainer Stolz. „So möchte ich auch für Stockach brennen.“

Die 39-jährige Susen Katter möchte Bürgermeisterin von Stockach und Nachfolgerin von Rainer Stolz werden. | Bild: Löffler, Ramona

Anfang Juli: Einer will es schon mal nicht werden

Wer es in Sipplingen schafft, könnte doch auch in Stockach Bürgermeister werden, oder? Entsprechende Gerüchte um Oliver Gortat kursierten schon bei der Bürgermeisterwahl in Bodman-Ludwigshafen. Im Wahlkampf um das Stockacher Rathaus stellt Gortat klar: Er wird sich auch in Stockach nicht bewerben. Und das habe gute Gründe.

Ende Juni: Weitere Bewerbung mit Umwegen

Die eine wirft zwei Briefumschläge ein, der andere gar keinen – eineinhalb Bewerbungen sorgen zu Beginn der Bewerbungsfrist für Irritationen. Denn Rainer Beel kündigte seine Bewerbung zwar an, wünschte sich aber erst ein zustimmendes Signal von den möglichen Wählern – und gab dann doch schon seine Unterlagen ab.

Der 56-jährige Rainer Beel aus Freudenberg möchte sich als Bürgermeister von Stockach bewerben. | Bild: Foto Loos, Siegen

Anfang Juni: Erste Bewerberin legt früher los

Eigentlich ist Samstag, 24. Juni, der große Tag, ab dem Interessenten sich für das Amt in Stockach bewerben können. Doch eine Frau macht schon drei Wochen vorher im sozialen Netzwerk Facebook eine Ankündigung: Yurdagül Coşkun aus Wuppertal will Bürgermeisterin von Stockach werden.

Wenig später erklärt sie im SÜDKURIER-Interview ihre Motivation: „Ich habe im Internet nach einer schönen Gegend gesucht und der Bodensee war mein Favorit. So kam ich zufällig auf Stockach.“ Als sie auf das Stellenangebot gestoßen sei, habe sie ihre Erfahrungen und Qualifikationen analysiert und sehe sich als Wirtschaftsjuristin als qualifiziert. „Ich traue mir viel zu“, so die 53-Jährige.

Yurdagül Coşkun wirft ihre Bewerbungsunterlagen für die Bürgermeisterwahl in einen der Rathaus-Briefkästen ein. | Bild: Löffler, Ramona

Anfang Mai plötzlich bundesweit in den Schlagzeilen

Stockach macht lange vor Fristbeginn auf die Bürgermeisterwahl im Oktober aufmerksam – und schafft es damit unverhofft in Deutschlands größte Boulevard-Zeitung. Die ‚Bild‘-Zeitung hat sich mit der Wahl in Stockach befasst. Dabei unterschlägt sie allerdings, dass die Bewerbungsfrist noch gar nicht läuft und erweckt mit der Überschrift „Warum meldet sich keiner für diesen 9000-Euro-Job?“ den Eindruck, es mangle an Bewerbern. Dem ist spätestens seitdem nicht so: Rainer Stolz schildert, welche Anfragen ihn seitdem beschäftigen.

März: Erste Details zum Wahlprozedere

Der Stockacher Gemeinderat entscheidet im März die Eckdaten der Bürgermeisterwahl:

Der Termin: 15. Oktober

15. Oktober Die Ausschreibung sollte am 23. Juni im Staatsanzeiger erscheinen. „Wir wollen Interessenten möglichst früh darauf hinweisen, dass die Stelle des Bürgermeisters in der schönsten Stadt Deutschlands frei wird“, sagte Bürgermeister Stolz in der Sitzung.

sollte am 23. Juni im Staatsanzeiger erscheinen. „Wir wollen Interessenten möglichst früh darauf hinweisen, dass die Stelle des Bürgermeisters in der schönsten Stadt Deutschlands frei wird“, sagte Bürgermeister Stolz in der Sitzung. Die Frist: Interessierte können sich ab Samstag, 24. Juni, und bis Montag, 18. September, um 18 Uhr für Stolz‘ Nachfolge bewerben.

Interessierte können sich ab Samstag, 24. Juni, und bis Montag, 18. September, um 18 Uhr für Stolz‘ Nachfolge bewerben. Die Kandidatenvorstellung soll am Donnerstag, 5. Oktober, stattfinden.

Stockach Jetzt geht es los: Was Sie zu Bürgermeisterwahlen in Stockach, Eigeltingen, Hohenfels wissen müssen Das könnte Sie auch interessieren

Januar 2023: Rainer Stolz erklärt Rücktritt

Das neue Jahr 2023 begann mit einem Knall: Rainer Stolz hört auf. Das erklärte er auf Nachfrage. Eigentlich war Stolz am 24. September 2017 ein drittes Mal gewählt worden, die Amtszeit ginge regulär bis 2025. Doch er kündigte an, sein Amt mit dem 31. Dezember 2023 niederlegen zu wollen. Die Überraschung bei den Gemeinderäten war groß. Warum er sich nach 30 Jahren im Amt zurückziehen will, erklärte Stolz unter anderem mit seiner Gesundheit.

Damit war auch klar: 2023 wird ein Superwahljahr, denn es wird auch in Bodman-Ludwigshafen, Eigeltingen und Hohenfels gewählt.