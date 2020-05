In Stockach will man einen neuen Vorstoß zur Einführung des früheren Autokennzeichens STO wagen. Gemeinderat Jürgen Kragler (CDU) hatte dies in der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses des Gemeinderats angeregt. 318 von 400 möglichen Alt-Kennzeichen gebe es inzwischen in Baden-Württemberg, auch der Bodenseekreis breche nicht auseinander, nachdem dort das Alt-Kennzeichen ÜB eingeführt worden war. Es gebe also immer weniger Gründe, die Einführung des Kennzeichens STO zu verweigern. Als Zeichen der Zusammengehörigkeit im Raum Stockach regte Kragler einen neuen Vorstoß in der Sache an. Im Ausschuss gab es allgemeine Zustimmung dazu. Bürgermeister Rainer Stolz sagte eine entsprechende Initiative zu. Ein früherer Vorstoß für das STO-Kennzeichen war 2012 im Konstanzer Kreistag gescheitert.