Im vergangenen Jahr hatte der Gemeinderat eine Waldkindergartengruppe in den Kindergartenbedarfsplan aufgenommen. Zwei Schutzhütten sind dafür im Haushalt 2022 eingeplant. Die Holzbauarbeiten für die erste Hütte wurden im vergangenen Jahr an die Firma Kiefer in Stockach vergeben.

Damals lagen die Holzpreise deutlich unter den heutigen. Dennoch hat sich die Firma bereiterklärt, auch die zweite Hütte zum gleichen Preis, nämlich für knapp 94.000 Euro brutto, zu erstellen.

Hoffnung auf Synergieeffekte

Weil man die Haushaltsberatungen abwarten wollte, war der Bau der zweiten Hütte zunächst nicht beauftragt worden. Nun schlug die Verwaltung vor, doch beide Hütten zusammen zu erstellen. Dadurch seien Synergieeffekte zu erzielen und die Grundschule könne ihr Projekt einer Draußen-Schule mit bis zu 60 Unterrichtstagen pro Jahr in der zweiten Schutzhütte bald umsetzen.

Später soll diese Hütte bei Bedarf eine Erweiterung des vorerst eingruppigen Waldkindergartens ermöglichen. Würde sie später aufgebaut, müsste die dann vorhandene Kindertagesstätte längere Zeit in einem Baustellenbereich betrieben werden.

Wann mit Aufbau begonnen werden kann, ist noch nicht klar

Außerdem werden durch die zügige Vergabe der Holzbauarbeiten wahrscheinliche Preissteigerungen vermieden. Die Mitglieder des Planungsausschusses stimmten der Auftragsvergabe zu.

Auf SÜDKURIER-Nachfrage teilte der zuständige Mitarbeiter der Firma Kiefer, Zimmermeister Klaus Henkel mit, dass das Holz für beide Hütten bestellt sei, er aber noch auf die Lieferung warte. Wann mit dem Aufbau begonnen werden könne, ließe sich momentan noch nicht abschätzen.

Platz für 20 Kinder

Im Dezember 2021 hatte der Gemeinderat seine Zustimmung für den Waldkindergarten im Osterholz erteilt. Dieser soll am Airacher-Sträßchen nahe des Streuobstlehrpfads entstehen und SÜDKURIER-Informationen zufolge Platz für 20 Kinder ab einem Alter von drei Jahren bieten.

Wie in der Sitzung erläutert wurde, hatte man damals schon mit der Suche nach geeignetem Personal begonnen, zudem wurde mitgeteilt, dass die Einrichtung zum neuen Kindergartenjahr startbereit sein soll.