Die Feuerwehr Stockach ist am Freitag, 26. Mai um 14.20 Uhr zu einem Gebäudebrand in den Hardtring alarmiert worden. Das teilte die Feuerwehr am Montagabend mit. Demnach sei der Brand eines Gleichrichters im Kellergeschoss eines Firmengebäudes gemeldet worden.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte sei das Firmengebäude bereits geräumt gewesen. Mitarbeiter der Firma hätten eine Rauchentwicklung im Keller bestätigt. Offene Flammen seien jedoch nicht erkennbar gewesen. Laut der Meldung sei ein Trupp mit Atemschutz in den Keller gegangen, um mithilfe einer Wärmebildkamera den Gleichrichter auszumachen.

Anschließend sei der betroffene Bereich maschinell belüftet worden, ehe die Stelle erneut mit einer Wärmebildkamera auf erhitzte Flächen kontrolliert worden sei. Nach etwa einer Stunde sei der Einsatz beendet gewesen. Dabei seien die Abteilungen Kernstadt, Espasingen und Wahlwies beteiligt gewesen.