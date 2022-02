von löf/dha

Beim Vorbeilaufen fällt auf, wie schief das Storchennest auf dem Kriegerdenkmal in der Stockacher Oberstadt sitzt. Bürgermeister Rainer Stolz informierte in der jüngsten Sitzung des Planungsausschusses darüber, dass eine Erneuerung des Nests in Absprache mit dem Storchenbeauftragten geplant sei.

Der Storchenbeauftragte Christian Mende erklärte auf SÜDKURIER-Nachfrage, das alte Nest solle entfernt und durch eine Plattform mit einem Weidengeflecht ersetzt werden, an dem die Störche weiterbauen können. Diese Maßnahme sei noch im Februar geplant.

Falls die Störche Hans und Nelli II bis dahin bereits aus dem Winterquartier zurück sein sollten, wäre das kein Problem, so Mende. Er wisse aus Erfahrung, dass Störche zwar vor solchen Arbeiten wegfliegen, aber dann aus Treue zum Standort zurückkehren würden.