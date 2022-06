Die Fahrgäste des Seehäsle haben am Donnerstagmorgen nicht schlecht gestaunt, als sie vom Zugführer an der Haltestelle in Wahlwies wieder zum Aussteigen ermuntert worden waren. Der Zug von Stockach nach Radolfzell mit geplantem Halt um 7.15 Uhr in Wahlwies konnte nicht weiterfahren, weil nach Auskunft der Südwestdeutschen Landesverkehrs-GmbH (SWEG) ein Auto auf dem Bahnübergang Espasinger Straße rund 100 Meter weiter liegen geblieben war. Die SWEG ist Betreiber der Seehäsle-Linie zwischen Stockach und Radolfzell.

Wie Pressesprecher Christoph Meichsner auf Anfrage mitteilte, sei der Zugverkehr auf dieser Strecke wegen dieses Vorfalls zwischen 7 und 8 Uhr unterbrochen gewesen. Die Aufforderung an die Fahrgäste sei deshalb erfolgt, um ihnen den Umstieg auf andere Verkehrsmittel zu ermöglichen. Die meisten Fahrgäste harrten aber aus und stiegen wieder ein, als der Zugführer des Seehäsle die Weiterfahrt nach Radolfzell signalisierte. Viele Pendler und Schüler erreichten ihren Arbeitsplatz oder ihren Unterricht deshalb verspätet.