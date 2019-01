Der Ortsverband der CDU in Wahlwies hat nur acht Mitglieder. Umso stolzer ist die Vorsitzende Anne Storm, dass es gelungen ist, acht Kandidaten für die Kommunalwahl (26. Mai) aufzustellen. So viele Plätze gibt es im Ortschaftsrat. Storm ist das einzige CDU-Mitglied auf der Liste, denn Kandidaten müssen nicht zwingend der Partei angehören.

"Klasse, ihr habt eine volle Liste. Davon sind 25 Prozent Frauen, das ist eine gute Quote", sagte Christoph Stetter, Vorsitzender des CDU-Stadtverbands Stockach, nach der Nominierungsveranstaltung. Die Reihenfolge der Namen sei nicht ausschlaggebend. Sie hätten sich vorher darüber verständigt, erklärt Anne Storm.

Anne Storm ist Spitzenkandidatin

Anne Storm, 37, ist verheiratet, hat drei Kinder und lebt seit 2010 im Ort. Sie kam als Jugendliche aus der Jungen Union zur CDU, leitet den Förderverein der Grundschule, ist im Aufsichtsrat der Bürgerenergie Bodensee und hat gerade mit einer anderen Mutter eine Kindersportgruppe im Turnverein gegründet. Ebenfalls auf der Liste: Christoph Nübel, 43, vierfacher Vater. Der Diplom-Agrar-Ingenieur war berufsbedingt viel international unterwegs. Seit Anfang des Jahres hat er einen neuen Arbeitgeber und kann seine Zeit flexibler einteilen.

Wer alles seinen Hut in den Ring wirft

Ulrich Dorsche, 57, ist Verwaltungsleiter am Amtsgericht Konstanz. Die Allgemeinärztin Andrea Vierl, 52, arbeitet in einer Praxis in Radolfzell und unterrichtet Physiotherapie auf der Reichenau. Sie leitete das Kinderturnen, ist im Förderverein des Nellenburg-Gymnasiums. Thomas Derschka, 51, war 28 Jahre im technischen Dienst der Polizei und ist heute Niederlassungsleiter einer Firma für Telekommunikation und Funktechnik, ist Mitglied in der Stierzunft und im Liederkranz.

Vor einigen Monaten zog Steuerberater Fabian Kriegel, 30, mit seiner Freundin nach Wahlwies. Noch jünger sind Steffen Kuppel, 25, Feinwerkmechaniker, und Axel Rath, 23, CAD/CAM-Programmierer. Beide sind hier aufgewachsen und in der Feuerwehr aktiv. CDU-Mitglied Siegried Reule war 24 Jahre im Ortschaftsrat. Er freut sich, dass wieder Interesse am Mitgestalten vorhanden sei.