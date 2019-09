von Cornelia Giebler

Sie rufen zu Gebet und zum Gottesdienst, begleiten die Menschen durch den Tag und das Jahr und gemahnen mit ihrem Stundenschlag, die Zeit zu nützen. Kirchenglocken sind für uns allgegenwärtig. „Sie machen die Menschen auf Gott aufmerksam“, beschreibt Pfarrer Michael Lienhard ihre Bedeutung. Wenn am kommenden Sonntag die drei neuen Glocken der Kirche Herz-Jesu in Zizenhausen von Weihbischof Paul Wehrle geweiht werden, ist dies auch für den Pfarrer der Seelsorgeeinheit Stockach etwas ganz Besonderes: „Eine Glockenweihe habe ich selber noch nicht erlebt; alle sind dazu herzlich eingeladen.“

Bei der Firma Rincker in Sinn (nördlich von Frankfurt) wurden die Glocken für die Kirche in Zizenhausen gegossen. | Bild: Luzia Bühler

Geweiht werden „Herz-Jesu“, „Maria“ und „Ulrika“, so die zukünftigen Namen der Glocken, neben der Kirche. Dafür werden sie festlich geschmückt an einem Weihegerüst aufgehängt. Nach ihrer Weihe werden die Glocken auch zum ersten Mal in Zizenhausen zu hören sein.

Beginn der Glockenweihe um 9.30 Uhr

Die Glockenweihe beginnt um 9.30 Uhr im Freien auf dem Kirchenvorplatz. Bei gutem Wetter wird zuvor ein Festzug von der Schule zur Kirche ziehen, musikalisch begleitet vom Musikverein Zizenhausen. Auch der sich der Glockenweihe anschließende Festgottesdienst in der Herz-Jesu-Kirche wird musikalisch umrahmt; von den Kirchenchören aus Hoppetenzell, Stockach und Zizenhausen (unter der Leitung von Rebecca Jäger, Zeno Bianchini und Matthias Stocker) sowie dem Blechbläserquintett „In sono tubae“.

Pfarrer Michael Lienhard freut sich bereits auf die Glockenweihe. Der sich anschließende Festgottesdienst in der Herz-Jesu-Kirche wird musikalisch umrahmt. | Bild: Singler, Julian

Zum letzten Mal werden die alten Glocken an diesem Morgen zum Gottesdienst läuten. Die neuen Glocken werden gemeinsam mit dem neuen Glockenstuhl in der folgenden Woche auf den Kirchturm verbracht. Zum Frühschoppenkonzert mit dem Musikverein Zizenhausen, zum Mittagessen und Nachmittagskaffee wird anschließend in die Heidenfelshalle eingeladen und der Tag der Seelsorgeeinheit gefeiert.

Zweiter Bauabschnitt der Außenrenovierung der Kirche

Mit der Glockenweihe endet der zweite Bauabschnitt der Außenrenovierung der Kirche, die im Jahre 2012 begonnen worden war. Im Jahre 2010 war bei der Glockeninspektion durch das Erzbistum Freiburg festgestellt worden, dass die aus dem Jahre 1925 stammenden Glocken „ein unkalkulierbares Gefahrenpotential für die Bausubstanz“ darstellten. Glocken und Läuteanlage müssten ersetzt werden, beschieden das Gemeindeteam Zizenhausen und der Stiftungsrat der Seelsorgeeinheit Stockach in Absprache mit der Erzdiözese Freiburg und dem Erzbischöflichen Bauamt Konstanz.

Nach ca. 8 wöchigen Vorbereitungen der Firma Rincker in Sinn (nördlich von Frankfurt) wurden die Glocken für die Kirche in Zizenhausen gegossen. | Bild: Luzia Bühler

Doch auch dringende Arbeiten zur Substanzerhaltung des Gebäudes waren nötig. Im Jahre 2011 gründete sich der Bauförderkreis Herz-Jesu mit dem Zweck, den Erhalt und den Ausbau der kirchlichen Einrichtungen zu fördern. „Viele haben engagiert mitgemacht. Ihnen und den Spendern sind wir überaus dankbar – auch für weitere Spenden“, dankt Pfarrer Lienhard.

Guss der Glocken im Lehm-Schablonen-Verfahren

Die Anteilnahme der Gemeinde zeigte sich auch, als am Morgen des 17. Mai um 4.30 Uhr eine 40-köpfige Gruppe zum Glockenguss nach Sinn nördlich von Frankfurt aufbrach. Nach achtwöchiger Vorbereitung wurden an diesem Freitag bei der Firma Glocken- und Kunstgießerei Rincker die drei neuen Glocken im Lehm-Schablonen-Verfahren gegossen. Diesem erhebenden Moment wohnten die Stockacher bei.

In der Gießgrube ist die Glockenform fest eingedämmt. Innerhalb weniger Minuten strömt dann die Glockenbronze, eine Metalllegierung (zu 78 bis 80 Prozent aus Kupfer und 20 bis 22 Prozent aus Zinn bestehend), langsam in den Hohlraum zwischen Lehm-Kern und Lehm-Mantel. Die Temperatur beim Guss beträgt zwischen 1050 und 1200 Grad Celsius. Erst nach einigen Tagen wird die Glocke ausgegraben und gereinigt.