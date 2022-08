Steißlingen vor 20 Minuten Schrecksekunde am Steißlinger See: Herrenloses Schwimmbrett sorgte fast für DLRG-Großalarm Ein Badegast hatte ein Brett bemerkt, doch der dazugehörige Schwimmer fehlte. Die DLRG konnte aber nach kurzer Zeit Entwarnung geben. DLRG-Chef Manuel Seidel gibt Tipps, wie sich das vermeiden lässt.

Das Freibad am Steißlinger See, hier ein Archivbild: In diesem Gewässer geht es rasch tief ins Wasser, während der Bodensee eine Flachwasserzone hat. Bei einem Schwimmer war am Dienstagabend kurzzeitig unklar, wo er sich befindet. | Bild: Andreas Hühner