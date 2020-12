von Susanne Schön

Steißlingen – Was im Frühjahr als Idee begann, lag jetzt als eine Art Weihnachtsgeschenk unter dem Weihnachtsbaum in der Seeblickhalle: der Steißlinger Imagefilm. Darin geht es nicht um Steißlingen als Wohnort, Gewerbestandort oder Tourismusziel, sondern als kommunaler Arbeitgeber. „Dabei sollen insbesondere die verschiedenen Arbeitsbereiche für potenzielle Mitarbeiter aufgezeigt werden“, formulierte Bürgermeister Benjamin Mors das Ziel.

Gemeinderat applaudiert begeistert

Mit dem Ergebnis waren nicht nur die Beteiligten zufrieden, sondern auch der Gemeinderat, dessen Mitglieder bei der Premiere in der letzten Sitzung des Jahres begeistert applaudierten. Der Bürgermeister war besonders stolz, dass dieser Imagefilm von zwei Steißlinger Unternehmern hergestellt wurde: „Das Endprodukt ist grandios geworden. Ein vergleichbares Produkt von einer Firma aus Konstanz oder Stuttgart hätte bei gleicher Qualität wohl das Zehnfache gekostet!“ Auch Rainer Menkhaus von Menkhaus-Fotokunst und Daniel Kuppel von KD-Studio Videografie sind vom Ergebnis begeistert. Sie blickten aber auch gerne auf den Entstehungsprozess zurück. Übrigens ist ein dritter Unternehmer zu hören: Nic Albrecht von der gleichnamigen Werbeagentur spricht den Text.

Rainer Menkhaus freute sich, dass er auf diesen Weg seine neue Heimat noch einmal aus einem anderen Blickwinkel kennenlernen durfte. Daniel Kuppel war vom Technologieaustausch zwischen ihm als Videografen und Menkhaus als Fotografen fasziniert. Beide betonten, wie schön es war, zu erleben, dass die Gemeindemitarbeiter in Bauhof, Kindergarten und Verwaltung Vertrauen fassten, und so besondere Aufnahmen entstehen konnten. Beide hätten viel Zeit und Engagement eingebracht, betonte Benjamin Mors. So sind in sieben Drehtagen 350 Gigabyte Filmmaterial entstanden, das dann gesichtet und geschnitten werden musste.

Film ist auf der Gemeinde-Homepage zu sehen

Es entstanden knapp über vier Minuten Film, in dem sich Steißlingen als attraktive Gemeinde und facettenreicher Arbeitgeber präsentiert. In die achte und endgültige Fassung haben es Drohnenaufnahmen des Hegaudorfes ebenso geschafft wie die prägenden Störche – aber eben vor allem die Menschen, die zum Wohl aller Einwohner arbeiten. Ebenso kommt heraus, dass sich alle kommunalen Mitarbeiter als Team sehen, welches gemeinsam anstehende Aufgaben löst. „Man sieht, dass die Mitarbeiter stolz auf ihre Arbeit sind“, freute sich Daniel Kuppel.

Der Film kann auf der Gemeinde-Homepage ebenso angesehen werden wie auf den Auftritten der Gemeinde in den sozialen Medien. Er soll auch mittels QR-Code bei Stellenausschreibungen abrufbar sein. Einmal mehr zeigt sich das breite Angebot der Steißlinger Unternehmen, zu denen die Gemeinde gehört, und dass Steißlingen Tradition und Moderne zu verbinden weiß. Das Image stimmt – da müsste es nun auch mit den Bewerbern problemlos klappen.