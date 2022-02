von Nicola Westphal

Im Alltag von Kindern und Jugendlichen lauern immer wieder Gefahren – egal ob im realen Leben oder im Internet. Die Kriminalprävention Singen (SKP) hat nun ein kindgerechtes Aufklärungsangebot in Form eines Malbuchs an Kindertageseinrichtungen und Grundschulen verteilt. Herausgeber ist die SKP in Zusammenarbeit mit dem Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK).

Oberbürgermeister Bernd Häusler schreibt im Vorwort des Buches: „Deutschland zählt glücklicherweise zu den sichersten Ländern der Erde, auch für Kinder. Dennoch gibt es Gefahren im Alltag, denen Menschen überall in Deutschland und auf der Welt ausgesetzt sind. In diesem Kindermalbuch wollen wir Gefahrensituationen kindgerecht darstellen und Hilfestellungen geben.“

Gegen Gefahren und Mobbing

Die Protagonisten des Kripo-Kindermalbuches, Bärnie Spürnase und seine Freunde, führen die Kinder spielerisch durch den Alltag. Es werden Gefahrensituationen gezeigt, die auf dem Schulweg lauern können und es werden wichtige Notrufnummern genannt. Außerdem wird mobil gegen Mobbing gemacht und zur Zivilcourage ermuntert.

Das Buch ist Malbuch, Rätselheft und Lehrbuch in einem, und die Singener Kriminalprävention, als wichtige Stabsstelle des Singener Rathauses, trägt damit ihrem Motto Rechnung: „Vorbeugung durch Bildung“.

Singen Ein himmlisches Vergnügen in der Stadthalle Das könnte Sie auch interessieren

Marcel DaRin, Leiter der Singener Kriminalprävention erklärt: „Kriminalität kann nicht nur durch die entschlossene Verfolgung von Straftaten bekämpft werden, ein wichtiger Ansatz ist auch die Prävention. Wir wollen Kinder und Jugendliche innerhalb ihrer Lern- und Lebensräume erreichen und unsere Präventionsmaßnahmen in allen Altersgruppen und allen Gesellschaftsschichten verorten und bekannt machen. Das Malbuch kann den Kindern bei einer sachgerechten Nutzung ein Gefühl von gesteigerter Sicherheit vermitteln und sie stark machen.“

Das Malbuch kann bei der Kriminalprävention Singen unter Telefon (0 77 31) 85-544/705 oder per E-Mail an skp@singen.de kostenlos angefordert werden.

Mehr zur Singener Kriminialprävention (SKP) gibt es hier.