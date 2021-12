Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Und am kommenden Sonntag leuchtet schon die dritte Kerze am Adventskranz auf, womit das SÜDKURIER-Weihnachtsgewinnspiel auf die Zielgerade einbiegt. Noch bis zum 16. Dezember haben die Kunden der Gewinnspielpartner Gelegenheit, die Rubellose zu ergattern, mit denen man sich bequem online zur Verlosung anmelden kann. Das Weihnachtsgewinnspiel, an dem sich eine Vielzhal namhafter Unernehmen aus Singen und dem Hegau beteiligt haben, lockt mit tollen Preisen. Die Gewinner werden am 20. Dezember informiert.

Gemeinsam mit starken Partnern macht der SÜDKURIER das große Gewinnspiel zur Adventszeit möglich und bietet so die Gelegenheit besondere Geschenke noch vor dem Weihnachtsfest zu gewinnen. Dabei ist die Teilnahme so einfach wie nie und ein Bummel durch die weihnachtlich geschmückte Einkaufsstadt lohnt sich dieser Tage besonders. Trotz aller Einschränkungen um die andauernde Corona-Pandemie hat sich Singen weihnachtlich herausgeputzt und nicht nur in der Innenstadt erleuchten tausende Lichter die dunkle Jahreszeit, sondern auch im Singer Süden. An über 100 Laternen im Singener Süden sind leuchtende Sterne angebracht.

„Aufgrund der anhaltenden Pandemielage werden alle Gewinner von uns nach der Ziehung vom 20. Dezember informiert und können ihre Gewinne unter Vorlage des Personalausweises bei den Partnern noch vor Weihnachten abholen und mit den Liebsten unter dem Weihnachtsbaum genießen“, erklärt der Regionalverantwortliche der SÜDKURIER-Vermarktungstochter SKone, Daniel Bensberg. Zur Teilnahme bedarf es auch auf der Zielgeraden lediglich einer einmaligen Anmeldung auf der Weihnachtsgewinnspiel-Seite des SÜDKURIER unter http://www.rubellos.suedkurier.de im Bereich Singen/Hegau. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Preise im Überblick