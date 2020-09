Die Gewerkschaft Verdi hat Mitarbeiter der Post in Südbaden am Samstag ab den frühen Morgenstunden zu Warnstreiks aufgerufen. In Singen beteiligte sich die überwiegende Mehrheit der Beschäftigten, wie Pascal Klein, Gewerkschaftssekretär im Bezirk Südbaden-Schwarzwald, berichtet. „Mehr als 30 Kollegen waren im Streik – eine gute Beteiligung“, freut er sich.

Tätig seien diese Mitarbeiter mehrheitlich in der Brief- und Paketzustellung. „Deshalb sind am Samstag nur wenig Sendungen rausgegangen“, erklärt Klein. Der Gewerkschaftssekretär geht davon aus, dass die Auswirkungen des Warnstreiks auch noch die gesamte Woche über spürbar sein werden. „Es wird zu Verzögerungen kommen.“

Kämpfen, damit es wehtut

Außer in Singen wurde am Samstag auch in Tübingen die Arbeit niedergelegt. Zudem hat es in den vergangenen Tagen Aktionen in Freiburg, Efringen-Kirchen, Salem, Bad Wurzach, Herbrechtingen, Aalen, Holzgerlingen, Waiblingen und Mannheim gegeben.

Warum erklärt Deniz Zengin Gewerkschaftssekretär im Bezirk Südbaden, in einer Pressemitteilung: „Es ist eine Frechheit, dass uns die Deutsche Post AG immer noch kein Angebot vorgelegt hat, deshalb müssen wir jetzt kämpfen und den Arbeitgeber dort treffen, wo es ihm wehtut: in der Paketzustellung.“

Profiteure der Corona-Krise

„Die Post hat von der Pandemie profitiert. Das muss sich auch im Geldbeutel der Beschäftigten widerspiegeln“, bekräftigt die baden-württembergische Landesfachbereichsleiterin Martina Dukek.

Nach eigenen Angaben habe die Deutsche Post AG ihren Gewinn im Bereich Post und Paket gegenüber dem Vorjahr um knapp 50 Prozent steigern können. „Bisher wurde durch die Arbeitgeberseite aber der Eindruck vermittelt, die Beschäftigten lediglich mit einer Tariferhöhung von 1,5 Prozent bei einer Laufzeit von 12 Monaten abzufertigen“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Verdi fordert für die rund 140.000 Tarifbeschäftigten bei der Post unter anderem eine Tarifsteigerung von 5,5 Prozent für zwölf Monate. Die nächste Verhandlungsrunde soll am 21. und 22. September stattfinden.