Bunte Umschläge bedeutet selten etwas Gutes. Einen rosa Briefumschlag verbinde ich mit Liebesbriefen, doch die erhalten Mädchen (leider) eher selten. Stattdessen habe ich Bekanntschaft mit blauen und gelben Briefen gemacht: Ein blauer Brief war zu Schulzeiten stets etwas Bedrohliches. Schließlich wird damit Eltern mitgeteilt, dass die Versetzung gefährdet ist. Da das in meinem Fall nie zur Debatte stand, blieben blaue Briefe eine abstrakte Gefahr. Ein gelbes Donnerwetter hingegen landete neulich im Briefkasten: Das Landratsamt Konstanz setzt mein Auto außer Betrieb. Weil es nicht versichert sein soll. Das kam unerwartet und ohne jede Vorwarnung. Wird da mit Kanonen auf Spatzen geschossen?

Wir drehen uns im Kreis. Aber zu Fuß!

Ein erster Anruf beim Landratsamt brachte nicht viel Klarheit: „Ihr Auto ist nicht versichert“, betonte der Mitarbeiter. Denn die Versicherung habe mitgeteilt, dass ich nicht mehr versichert bin. „Natürlich habe ich mein Auto versichert“, erwiderte ich, allerdings bei einem anderen Unternehmen. Dass ich dafür Belege und eine Versicherungspolice habe, interessiert den Mitarbeiter nicht. „Ihr Auto ist nicht versichert“, ruft er dreimal durch den Telefonhörer. Wir drehen uns im Kreis. Zu Fuß wohlbemerkt, denn mein Auto durfte ich mit Eintreffen des Briefs nicht mehr bewegen. Mir war nicht nach Lachen zumute. Doch was meine Mundwinkel zucken ließ, war die Vorstellung, wie Mitarbeiter nun die ganze Stadt durchkämmen könnten, um meinem Auto die Kennzeichen abzunehmen. Wer weiß, wovor die noch zurückschrecken.

Drei Tage später ist klar: So weit wird es nicht kommen. Die neue Versicherung hat offenbar einfach die Meldung ans Landratsamt versäumt. Und das hat, statt einfach mal nett nachzufragen, direkt einen Brief geschickt. In gelbem Umschlag. Und jetzt, wo sich das Donnerwetter verzogen hat? Kein Wort, kein Brief, nicht einmal eine schriftliche Bestätigung dafür, dass alles wieder in Ordnung ist. Die Kanonen sind eingezogen, der Spatz darf wieder fliegen. Äh fahren.