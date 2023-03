Zum Spatenstich für das neue Vereinsheim auf dem Gelände der Deutschen Jugendkraft Singen (DJK) waren viele Menschen eingeladen. Die Vorsitzende des HSK Croatia, Anela Zecevic, begrüßte unter anderem Ivan Sablic, Leiter des Generalkonsulats der Republik Kroatien in Stuttgart, Bernd Häusler, Oberbürgermeister, Ute Seifried, Bürgermeisterin, Hans-Peter Storz, SPD-Landtagsabgeordneter, Lina Seitzl, SPD-Bundestagsabgeordnete, Akyildiz Kuberczyk, verantwortlicher Architekt von AKKU Architekten PartGmbH, und Bernhard Grunewald, Vorsitzender des Vereins Integration in Singen.

Anela Zecevic erzählte von der Geschichte der Kroaten im Hegau. Seit der Zuwanderung der kroatischen Gastarbeiter in den 60er-Jahren ist die Zahl der kroatischen Mitbürger in Baden-Württemberg auf 126.000 gestiegen. Inzwischen leben sie dort gut integriert in zweiter und dritter Generation. „Die Kroaten waren in den großen Industriebetrieben beschäftigt, aber auch im Handwerk und der Baubranche – und trugen so zum Wachstum unserer Stadt Singen bei. Sportlich wuchsen unsere Fußballer des HSK Croatia Singen über sich hinaus und hatten regional immer ein Wörtchen mitzureden“, so Anela Zecevic. Sie zeigte sich stolz auf die Erfolge des Vereins und auf die Leistungen in der Gemeinde. Als Nest und Versammlungspunkt hätten schon immer die kroatische katholische Mission und der HSK Croatia Singen gedient. Dafür bald ein eigenes Gebäude nutzen zu können, das sei eine große Freude.

Generalkonsul Ivan Sablic betonte: „Die Verwirklichung dieses Projekts des Neubaus eines Vereinsheims ist ein Zeichen der guten freundschaftlichen Zusammenarbeit und gegenseitigen Akzeptanz.“ OB Häusler fügte an: „Wir sind sehr glücklich, dass dieses Projekt endlich verwirklicht werden kann. Mit einem Erbrechtsvertrag über 50 Jahre für das Grundstück sowie der Bereitstellung sämtlicher Anschlüsse unterstützt die Stadt Singen das Vorhaben.“ Zur Verwirklichung kommt die Konzeption des Architekturbüros AKKU, Akyildiz Kuberczyk, Architekten PartGmbB. Die Finanzierung erfolgt aus Eigenmitteln des Vereins und mithilfe von Sponsoren verschiedener Firmen.

Den Spatenstich vollzogen alle Beteiligten nach dem Gebet zur Weihung des Vorhabens mit Ivan Vranjkovic, einem der ältesten Mitglieder des HSK. Anela Zecevic dankte der Stadt Singen, allen beteiligten Ämtern, dem Gemeinderat, den Handwerkern und Sponsoren und freute sich, dass der Startschuss zum Bau des Vereinsheims nun gefeiert werden konnte. Die Gäste teilten ihre Freude bei einem Buffet. Der HSK Croatia wurde 1971 gegründet und hat heute 230 Mitglieder. Vorstand ist Anela Zecevic, Stellvertreter ist Romeo Curkovic. Anita Dambrosio ist Schriftführerin, Stjepan Zecevic Schatzmeister und Ivica Gogic hat die sportliche Leitung.