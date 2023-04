15 Jahre hat Rudolf Bücheler die damalige Bezirkssparkasse Singen durch herausfordernde Zeiten gesteuert. Jetzt konnte das langjährige Vorstandsmitglied seinen 100. Geburtstag feiern, wie es in einer Pressemitteilung der heutigen Sparkasse Hegau-Bodensee heißt.

Zu diesem besonderen Anlass seien die ehemaligen Vorstandsmitglieder und der aktuelle Vorstand zusammen gekommen, um die außerordentlichen und jahrzehntelangen Verdienste Büchelers zu würdigen. Der heute Hundertjährige trat 1939 als 16-Jähriger seine Ausbildung bei der damaligen Bezirkssparkasse an. „Nach den Wirren des Zweiten Weltkriegs nahm seine Karriere Fahrt auf“, schreibt Sparkassen-Sprecher Nico Winter in der Pressemitteilung: 1953 übernahm Bücheler die Leitung der Hauptbuchhaltung, zum Sparkassendirektor wurde er 1970 ernannt und 1973 zum Vorstandsmitglied berufen. „Mehr als 46 Jahre nach seinem ersten Arbeitstag bei der Sparkasse trat er im August 1985 in den wohlverdienten Ruhestand ein. Herr Bücheler kann somit seinen Ruhestand seit fast 38 Jahren genießen“, so Winter weiter.

Seit 38 Jahren im Ruhestand

Das berufliche Wirken von Herrn Bücheler sei dabei von vielen Erfolgen, aber auch von einigen Herausforderungen geprägt gewesen. So habe er unter anderem die Währungsreform 1948 erfolgreich gemeistert und in den Folgejahren seinen maßgeblichen Beitrag an der prosperierenden Entwicklung der Sparkasse in Singen geleistet.

Die Jahre des Aufschwungs hätten sein Berufsleben ebenso geprägt wie die beiden Wirtschaftskrisen in den 1970er-Jahren. „Als herausragender Meilenstein, der unter der Ägide von Herrn Bücheler stand, sind die Planungen und die Umsetzung des Neubaus der Hauptstelle der Sparkasse in der Erzbergerstraße hervorzuheben“, heißt es in der Pressemitteilung. Zuvor war die Bank im historischen Gebäude an der Ecke von August-Ruf- und Hegau-Straße, der sogenannten „Alten Sparkasse“ angesiedelt, in deren Räumlichkeiten gerade ein gastronomisches Angebot entsteht.